به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، علی خورسندیان با اشاره به عملکرد اعتباری این بانک گفت: بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه، ۵۰ هزار و ۷۹۵ فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزشی بالغ بر ۱۱۹ هزار و ۸۱ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.
وی افزود: تعداد تسهیلات قرضالحسنه این بانک در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۴ درصد رشد و از نظر مبلغ نیز ۱۲۹ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر ماهیت دینی، اجتماعی و حمایتی تسهیلات قرضالحسنه، اظهار کرد: این تسهیلات با هدف پشتیبانی از اقشار کمبرخوردار و تأمین نیازهای ضروری جامعه، از جمله کمک به ازدواج جوانان، حمایت از فرزندآوری، تأمین مسکن و توسعه اشتغال خرد، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
پرداخت بیش از ۳۲۰۰ فقره وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری
خورسندیان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه، ۲۵۶۸ فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بالغ بر ۸۷۰۰ میلیارد ریال و ۶۵۱ فقره تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به ارزش ۵۷۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال در بانک مسکن به متقاضیان اعطا شده است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به نقش قرضالحسنه در تحقق اهداف عدالتمحور افزود: گسترش فرهنگ قرضالحسنه، علاوه بر تقویت همبستگی اجتماعی، میتواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و ارتقای نقش شبکه بانکی در حمایت از معیشت و رفاه خانوارها کمک کند.
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