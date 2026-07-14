  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

مدیرعامل بانک مسکن:

بانک مسکن در سه ماهه نخست امسال ۱۲ همت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرد

بانک مسکن در سه ماهه نخست امسال ۱۲ همت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرد

مدیرعامل بانک مسکن، از پرداخت ۱۱۹ هزار و ۸۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان خرداد ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، علی خورسندیان با اشاره به عملکرد اعتباری این بانک گفت: بانک مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه، ۵۰ هزار و ۷۹۵ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزشی بالغ بر ۱۱۹ هزار و ۸۱ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.

وی افزود: تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه این بانک در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۴ درصد رشد و از نظر مبلغ نیز ۱۲۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر ماهیت دینی، اجتماعی و حمایتی تسهیلات قرض‌الحسنه، اظهار کرد: این تسهیلات با هدف پشتیبانی از اقشار کم‌برخوردار و تأمین نیازهای ضروری جامعه، از جمله کمک به ازدواج جوانان، حمایت از فرزندآوری، تأمین مسکن و توسعه اشتغال خرد، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

پرداخت بیش از ۳۲۰۰ فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری

خورسندیان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه، ۲۵۶۸ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بالغ بر ۸۷۰۰ میلیارد ریال و ۶۵۱ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ارزش ۵۷۵ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال در بانک مسکن به متقاضیان اعطا شده است.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به نقش قرض‌الحسنه در تحقق اهداف عدالت‌محور افزود: گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، علاوه بر تقویت همبستگی اجتماعی، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و ارتقای نقش شبکه بانکی در حمایت از معیشت و رفاه خانوارها کمک کند.

کد مطلب 6887661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها