به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرشاری از پرداخت بیش از ۱۸ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه در سال ۱۴۰۴ و سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: حمایت از خانوادهها، جوانان و اقشار آسیبپذیر، از مهمترین رویکردهای بانک مسکن در ایفای مسئولیتهای اجتماعی است.
وی اظهار کرد: بانک مسکن استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ هزار و ۷۵۰ فقره تسهیلات قرضالحسنه به مبلغ ۱۲ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز با جدیت ادامه یافته و در سهماهه نخست سال، ۲ هزار و ۴۹۴ فقره تسهیلات قرضالحسنه به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان افزود: بخشی از این تسهیلات در حوزههای مهمی همچون ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. در سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۳۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ یکهزار و ۴۲۷ میلیارد ریال و ۴۲۸ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۳۷۲ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد.
وی ادامه داد: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۲۷ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۴۱۸ میلیارد ریال و ۳۰ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات بانک مسکن استان اصفهان در حمایت از خانوادههای آسیبدیده ناشی از جنگ رمضان گفت: تاکنون ۲۴۴ فقره تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن به مبلغ یکهزار و ۲۸۲ میلیارد ریال به این خانوادهها پرداخت شده است؛ اقدامی که در راستای کمک به تأمین سرپناه و کاهش بخشی از دغدغههای خانوادههای آسیبدیده انجام شده است.
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان با تأکید بر اهمیت منابع قرضالحسنه در گرهگشایی از مشکلات مردم اظهار کرد: قرضالحسنه تنها یک خدمت بانکی نیست، بلکه جلوهای از مشارکت اجتماعی و نیت خیر مردم است. منابعی که مردم با نیت خیر در حسابهای قرضالحسنه خود سپردهگذاری میکنند، میتواند در قالب تسهیلات، زمینهساز آغاز یک زندگی مشترک، تولد یک فرزند، حمایت از یک خانواده نیازمند و یا کمک به خانوادهای آسیبدیده باشد.
وی با دعوت از مردم شریف و خیر استان اصفهان برای افتتاح حسابهای قرضالحسنه و سپردهگذاری منابع خود در بانک مسکن گفت: هر سپرده قرضالحسنه میتواند آغازگر یک زندگی مشترک، زمینهساز تولد امیدی تازه و یا پناهی برای خانوادهای نیازمند باشد.
مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان خاطرنشان کرد: قرضالحسنه، برکتی است که با نیت خیر آغاز میشود و در زندگی مردم، به امید، گشایش و آرامش تبدیل میشود.
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