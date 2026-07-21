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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

زیرساخت‌های ارتباطی مسیر اربعین و مهران باید هرچه سریع‌تر تقویت شود

زیرساخت‌های ارتباطی مسیر اربعین و مهران باید هرچه سریع‌تر تقویت شود

ایلام - استاندار ایلام گفت: زیرساخت‌های ارتباطی مسیر اربعین و مرز مهران باید هرچه سریع‌تر تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر سه شنبه در نشست وبیناری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت ارتباطات پایدار برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین، بر تقویت پوشش مخابراتی در مسیرهای منتهی به مرز مهران تأکید کرد.

وی همچنین توسعه دائمی زیرساخت‌های ارتباطی مرز مهران، اجرای پروژه فیبر نوری، نصب سایت‌های جدید و تأمین تجهیزات پشتیبان را از مهم‌ترین نیازهای استان برشمر.

استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت پایداری ارتباطات در ایام اربعین خواستار تسریع در تقویت زیرساخت‌های مخابراتی مسیرهای منتهی به مرز مهران، توسعه پوشش تلفن همراه، نصب سایت‌های جدید و رفع آسیب‌های شبکه ارتباطی شد.

کد مطلب 6895041

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