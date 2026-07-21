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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

۲۰ هزار گلستانی برای سفر اربعین ثبت‌نام کردند

۲۰ هزار گلستانی برای سفر اربعین ثبت‌نام کردند

گرگان-معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندارگلستان از ثبت‌نام ۲۰ هزار نفر از زائران استان در سامانه سما خبر داد و گفت: تمامی زیرساخت‌ها برای اعزام زائران اربعین حسینی از گلستان فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی کامل استان برای برگزاری عملیات اعزام زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر از مردم گلستان در سامانه «سما» برای تشرف به عتبات عالیات ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای خدمات‌رسانی به زائران افزود: امسال ۳۰ موکب از استان گلستان در مسیر پیاده‌روی اربعین فعالیت خواهند داشت که از این تعداد، دو موکب در مرزهای مهران و قصرشیرین مستقر می‌شوند و ۲۸ موکب نیز در کشور عراق به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل استان گفت: به تعداد زائران ثبت‌نام‌شده، اتوبوس مورد نیاز پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، یک رام قطار نیز برای جابه‌جایی زائران در نظر گرفته شده است.

حمیدی ادامه داد: شرکت‌های هواپیمایی نیز برای انتقال زائران اعلام آمادگی کرده‌اند و متقاضیان می‌توانند با نرخ‌های مصوب دولتی از خدمات پروازی استفاده کنند. نرخ حمل‌ونقل زمینی نیز مطابق تعرفه‌های مصوب تعیین شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه تمامی زیرساخت‌های لازم برای اعزام زائران مهیا شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر موکب‌های مستقر در مرزها و عراق، موکب‌ها و گروه‌های جهادی استان نیز در استان ایلام مستقر شده‌اند تا در مسیر تردد زائران، خدمات لازم را ارائه کنند.

وی تأکید کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی، استان گلستان آمادگی کامل برای اعزام و پشتیبانی از زائران اربعین حسینی را دارد و تلاش شده است سفری ایمن، منظم و باکیفیت برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.

کد مطلب 6895093

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