به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی کامل استان برای برگزاری عملیات اعزام زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۰ هزار نفر از مردم گلستان در سامانه «سما» برای تشرف به عتبات عالیات ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای خدمات‌رسانی به زائران افزود: امسال ۳۰ موکب از استان گلستان در مسیر پیاده‌روی اربعین فعالیت خواهند داشت که از این تعداد، دو موکب در مرزهای مهران و قصرشیرین مستقر می‌شوند و ۲۸ موکب نیز در کشور عراق به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل استان گفت: به تعداد زائران ثبت‌نام‌شده، اتوبوس مورد نیاز پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، یک رام قطار نیز برای جابه‌جایی زائران در نظر گرفته شده است.

حمیدی ادامه داد: شرکت‌های هواپیمایی نیز برای انتقال زائران اعلام آمادگی کرده‌اند و متقاضیان می‌توانند با نرخ‌های مصوب دولتی از خدمات پروازی استفاده کنند. نرخ حمل‌ونقل زمینی نیز مطابق تعرفه‌های مصوب تعیین شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه تمامی زیرساخت‌های لازم برای اعزام زائران مهیا شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر موکب‌های مستقر در مرزها و عراق، موکب‌ها و گروه‌های جهادی استان نیز در استان ایلام مستقر شده‌اند تا در مسیر تردد زائران، خدمات لازم را ارائه کنند.

وی تأکید کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی، استان گلستان آمادگی کامل برای اعزام و پشتیبانی از زائران اربعین حسینی را دارد و تلاش شده است سفری ایمن، منظم و باکیفیت برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شود.