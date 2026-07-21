پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آنجفی ظهر سه شنبه در نشست تخصصی با تشکلها و تولیدکنندگان محصول سیبزمینی با بیان اینکه امنیت غذایی موضوعی حیاتی است که نباید در آن خللی ایجاد شود، اظهار کرد: هماکنون حدود ۸۵ درصد غذای مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و ۱۵ درصد باقیمانده نیز عمدتاً به محصولات آببری اختصاص دارد که واردات آنها با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، توجیه منطقی دارد برای نمونه واردات ذرت به جای تولید داخلی آن سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی میکند.
وی با اشاره به اینکه دولت با حذف ارز ترجیحی تصمیمی شجاعانه برای حفظ تولید اتخاذ کرد، افزود: اگر این اصلاحات انجام نمیشد، در تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی با مشکلات جدی مواجه میشدیم و همانطور که در حوزه گندم با اتخاذ تصمیمات صحیح امسال با یک سال طلایی مواجه هستیم و پیشبینی تولید به ۱۵.۵ میلیون تن رسیده که بالاترین رکورد در ۱۵ سال اخیر است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران تصریح کرد: تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در روزهای آتی واریز خواهد شد تا روند پرداختها به شرایط عادی بازگردد.
آنجفی در تبیین سیاستهای قیمتگذاری نیز گفت: قیمت گندم با لحاظ نرخ واقعی نهادهها و هزینههای تولید تعیین شده است و این رویکرد در مورد محصولاتی مانند جو نیز باعث احیای جایگاه واقعی تولید داخل و پایان رقابت ناعادلانه با کالای وارداتی شد.
وی با اشاره به ظرفیت ممتاز تولید سیبزمینی در ایران و برتری فنی کشاورزان کشور در مقایسه با کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد: با وجود نگرانیها برای بازار داخلی با ارائه توجیهات کارشناسی موافقت لازم برای صادرات سیبزمینی اخذ شد و این سیاست برای حفظ پایداری تولید با قوت ادامه خواهد یافت.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با تشریح اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در کارآمدسازی یارانهها افزود: در سالهای گذشته یارانه کود عمدتاً به واردکنندگان اختصاص مییافت اما اکنون این روند اصلاح شده و یارانه کودهای پتاسه که به ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته مستقیماً به حساب کشاورزان واریز میشود تا واسطهگری حذف و رقابت سالمی میان عرضهکنندگان ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه همین الگو در حوزه بذر نیز پیادهسازی خواهد شد، اظهار کرد: انحصار واردات بذر شکسته شده و وزارت جهاد کشاورزی از هر شخص یا تشکلی که برای واردات و تامین بذر اقدام کند، حمایت خواهد کرد.
آنجفی در پایان از تدوین مصوبات جدید برای تسهیل در ثبت سفارش و تخصیص ارز به نهادههای کشاورزی خبر داد و تاکید کرد: این اقدامات برای روانسازی زنجیره تامین و پشتیبانی حداکثری از کشاورزان بهطور مستمر پیگیری میشود.
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