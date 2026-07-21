کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در همدان به زیر ۱۰ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار ظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی بررسی وضعیت محصول سیب‌زمینی با تاکید بر اینکه کاهش ضایعات یکی از محورهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای بهره‌وری است، اظهار کرد: فعالیت سردخانه‌ها ضمن جلوگیری از اتلاف محصولات و حفظ کیفیت تولیدات، امکان مدیریت زمان عرضه و ایجاد تعادل در بازار را فراهم آورده و به افزایش درآمد کشاورزان کمک شایانی کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تصریح کرد: تنها افزایش تولید کافی نیست و باید توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی استاندارد در اولویت قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به اقدامات تولیدکنندگان و اتحادیه تعاونی سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار در حوزه سرمایه‌گذاری برای فرآوری اشاره کرد و افزود: این اقدامات می‌تواند ضمن کاهش ضایعات، ارزش‌افزوده بیشتری برای بخش کشاورزی استان ایجاد کند.

وی با اشاره به تولید سالانه حدود ۴.۷ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان همدان، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های پس از تولید باید متناسب با حجم تولید دنبال شود تا کشاورزان ناچار به عرضه فوری محصول خود نباشند و امکان برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی، فرآوری و حضور موثرتر در بازارهای صادراتی فراهم شود.

خانجانی افشار محصول سیب‌زمینی را یکی از اقلام راهبردی استان دانست و گفت: ترکیب دانش تحقیقاتی مراکز علمی، تجربه تولیدکنندگان و فعالیت تشکل‌های تخصصی، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه زنجیره سیب‌زمینی است که باید برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید به کار گرفته شود.

وی سیاست سازمان جهاد کشاورزی استان همدان را حمایت از جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های منجر به تکمیل زنجیره ارزش عنوان کرد و افزود: حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در میان تولیدکنندگان و شنیدن دغدغه‌های آنها زمینه اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در پایان بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تداوم همکاری تشکل‌ها برای پایداری تولید و حفظ امنیت غذایی تاکید کرد.