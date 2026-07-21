وزارت جهاد کشاورزی مخالف ممنوعیت صادرات سیب زمینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرید سپری ظهر سه شنبه در نشست تخصصی سیب‌زمینی استان همدان با بیان اینکه راهبرد وزارت جهاد کشاورزی از ابتدا شکستن انحصار در تامین بذر بوده است، اظهار کرد: امسال با وجود دشواری‌های لجستیکی و محدودیت‌های ارزی با همکاری نهادهای مربوطه زمینه ورود بذر مورد نیاز فراهم شد تا از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود و فضای رقابتی سالمی شکل بگیرد.

وی با انتقاد از ساختار فعلی تولید بذر که شبیه به یک قیف برعکس عمل می‌کند، تصریح کرد: در حال اصلاح این زنجیره هستیم تا تولید بذر در کلاس‌های «سوپر الیت» و «الیت» افزایش یابد و در نهایت بذر گواهی‌شده با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی افزود: همچنین به‌دنبال معرفی ارقام جدید سیب زمینی هستیم که نسبت به بیماری‌ها و تنش‌های اقلیمی از جمله خشکسالی مقاوم باشند.

وی با دفاع از صنعت سیب‌زمینی در برابر نقدهای غیرکارشناسی گفت: سیب‌زمینی یکی از کم‌مصرف‌ترین محصولات کشاورزی از نظر منابع آبی است، به‌طوری که به‌ازای تولید هر کیلوگرم محصول تنها ۱۸۸ لیتر آب مصرف می‌شود و بی‌انصافی است که این بهره‌وری بالا نادیده گرفته شود.

سپری درباره قیمت تمام‌شده محصول سیب زمینی بیان کرد: از انجمن ملی سیب زمینی خواسته شده تا به‌صورت ماهانه گزارش‌های شفاف ارائه دهند.

وی در خصوص سیاست‌های صادراتی خاطرنشان کرد: ما مخالف ممنوعیت صادرات هستیم چراکه صادرکنندگان با مشقت بسیار بازارهای جهانی را به دست آورده‌اند و نباید این بازارها را به‌سادگی از دست بدهیم؛ در ماه‌های گذشته نیز با وجود تمام فشارها از آزادسازی صادرات برای ایجاد تعادل در بازار حمایت کردیم.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با تحسین زیرساخت‌های انبارداری و سردخانه‌ای استان همدان، تاکید کرد: این انبارها باید برای مدیریت هوشمندانه بازار در زمان‌های ضروری استفاده شوند.

سپری با بیان اینکه دولت آمادگی دارد با تامین زیرساخت‌ها و اعتبارات لازم سیاست‌های ذخیره‌سازی احتیاطی را برای جلوگیری از نوسانات شدید بازار اجرا کند، افزود: از انجمن ملی خواسته شده طرح‌های تخصصی خود را برای صادرات ارائه دهند.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های مرتبط با بندهای برنامه هفتم توسعه در خصوص تخصیص آب، اضافه کرد: وزارتخانه با همکاری تشکل‌ها و انجمن ملی تمام تلاش خود را برای حل این چالش‌ها و حمایت از تولیدکنندگان به کار خواهد بست تا امنیت غذایی کشور حفظ شود.