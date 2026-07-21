به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر سه شنبه در دیدار با فرماندار بوشهر در آستانه برگزاری شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان بوشهر درباره ضرورت تخصیص اعتبار به پروژه‌های اولویت‌دار شیلاتی گفت‌وگو کرد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به نزدیک بودن زمان برگزاری شورای برنامه‌ریزی شهرستان اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های مهم و زیرساختی حوزه شیلات شهرستان بوشهر است تا این طرح‌ها با حمایت فرمانداری در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند و روند اجرای آن‌ها با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی افزود: پروژه اسکله جزیره شیف، تأمین برق و اجرای پلکان اسکله صیادی جزیره خارگ، بهسازی و توسعه سایر اسکله‌های صیادی شهرستان بوشهر، ساخت زیستگاه مصنوعی، تعمیر و تجهیز اداره شیلات شهرستان بوشهر، از جمله طرح‌هایی است که برای تأمین اعتبار آن‌ها درخواست و پیگیری ویژه انجام شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به روند اجرای پروژه ملی اسکله صیادی جفره خاطرنشان کرد: این پروژه هم‌اکنون حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای ادامه عملیات اجرایی و تکمیل این پروژه نقش مهمی در ارتقای خدمات بندری و پشتیبانی از فعالیت صیادان منطقه خواهد داشت.

امینی همچنین از تحویل یک دستگاه سیستم اطفای حریق به اسکله صیادی صلح‌آباد در روز جاری خبر داد و گفت: ارتقای ایمنی اسکله‌های صیادی و تجهیز آن‌ها به سامانه‌های مقابله با حریق از اولویت‌های شیلات استان است و این تجهیز در راستای افزایش ضریب ایمنی شناورها و تأسیسات بندری به اسکله صلح‌آباد تحویل خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری ویژه شیلات استان برای ایجاد بازارچه عرضه مستقیم آبزیان در اسکله جلالی اظهار داشت: طرح بازارچه ماهی اسکله جلالی تهیه و نهایی شده و اکنون مراحل پیگیری‌های اداری، اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی های لازم در دست اقدام است. این پروژه یکی از مطالبات مهم جامعه صیادی و شهروندان بوشهری به شمار می‌رود و شیلات استان با جدیت آن را دنبال می‌کند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر تأکید کرد: با راه‌اندازی بازارچه ماهی جلالی، عرضه آبزیان تازه به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام خواهد شد که علاوه بر کمک به تنظیم بازار و کاهش هزینه برای مصرف‌کنندگان، موجب افزایش سهم درآمدی صیادان، رونق اقتصادی اسکله جلالی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در حوزه خدمات و تجارت آبزیان می‌شود.

امینی با قدردانی از همراهی فرماندار بوشهر تأکید کرد: امیدواریم با حمایت فرمانداری و تصویب اعتبارات مورد نیاز در شورای برنامه‌ریزی شهرستان، روند اجرای پروژه‌های زیرساختی شیلات شتاب بگیرد و خدمات مناسب‌تری به جامعه صیادی و فعالان حوزه آبزی‌پروری شهرستان ارائه شود.