https://mehrnews.com/x3cCVn ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸ کد مطلب 6895444 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۸ تصاویری از وضعیت آب و هوایی در هیرمند هیرمند - افزایش غلظت ریزگردها و طوفان شرایط جوی شهرستان هیرمند را تحت تاثیر قرار داده است. دریافت 9 MB کد مطلب 6895444 کپی شد مطالب مرتبط اختلاف ارتفاع افغانستان و سیستان عامل پنهان تشدید ریزگردها ادارات شهرستانهای زابل و هامون ۲ ساعت زودتر تعطیل میشوند تعطیلی زودهنگام ادارات نیمروز در پی طوفان تعطیلی ادارات هیرمند به دلیل طوفان و افزایش غلظت ریزگردها برچسبها شهرستان هیرمند طوفان طوفان سیستان بادهای 120 روزه سیستان
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