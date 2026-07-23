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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

کالای قاچاق ۳۲۰ میلیارد ریالی در شهریار کشف شد

کالای قاچاق ۳۲۰ میلیارد ریالی در شهریار کشف شد

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف یک محموله گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی قاچاق به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال در شهرستان شهریار خبر داد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف محموله بزرگ گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی قاچاق در شهرستان شهریار خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی غرب استان تهران است، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری کالای قاچاق در انباری واقع در شهرک گلگون شهریار، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

علیزاده افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی و همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، انبار مورد نظر را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در این عملیات، پنج هزار و ۲۰ دستگاه گوشی تلفن همراه و یک هزار و ۴۷۰ دستگاه پاوربانک قاچاق کشف و یک نفر نیز دستگیر شد.

وی با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه از سوی کارشناسان ۳۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و کالاهای کشف‌شده نیز به سازمان اموال تملیکی استان تهران منتقل شد.

کد مطلب 6896886

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