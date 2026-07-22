توقیف کامیون حامل ۲.۵ تن مرغ زنده فاقد مجوز در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان در راستای تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر محورهای مواصلاتی، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل مرغ زنده مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.
در بازرسی از این خودرو مشخص شد کامیون حامل ۲.۵ تن مرغ زنده فاقد مجوز حمل بوده که برابر نظر کارشناسان، ارزش محموله کشفشده شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
در این راستا، خودرو توقیف و پس از تشکیل پرونده، راننده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حمل و جابهجایی کالا و دام بدون مجوز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
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