توقیف کامیون حامل ۲.۵ تن مرغ زنده فاقد مجوز در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان در راستای تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر محورهای مواصلاتی، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل مرغ زنده مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو مشخص شد کامیون حامل ۲.۵ تن مرغ زنده فاقد مجوز حمل بوده که برابر نظر کارشناسان، ارزش محموله کشف‌شده شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

در این راستا، خودرو توقیف و پس از تشکیل پرونده، راننده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حمل و جابه‌جایی کالا و دام بدون مجوز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.