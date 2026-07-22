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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

توقیف کامیون حامل ۲.۵ تن مرغ زنده فاقد مجوز در رومشکان

توقیف کامیون حامل ۲.۵ تن مرغ زنده فاقد مجوز در رومشکان

رومشکان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف کامیون حامل ۲.۵ تن مرغ زنده فاقد مجوز در شهرستان رومشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان در راستای تشدید اقدامات کنترلی و نظارت بر محورهای مواصلاتی، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل مرغ زنده مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

در بازرسی از این خودرو مشخص شد کامیون حامل ۲.۵ تن مرغ زنده فاقد مجوز حمل بوده که برابر نظر کارشناسان، ارزش محموله کشف‌شده شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

در این راستا، خودرو توقیف و پس از تشکیل پرونده، راننده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حمل و جابه‌جایی کالا و دام بدون مجوز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.

کد مطلب 6895460

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