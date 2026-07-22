به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: مأموران پلیس راه استان قزوین با هوشیاری، یک دستگاه تریلی حامل ۴۰ تن بار را که توسط نوجوانی ۱۵ ساله هدایت می‌شد، شناسایی و توقیف کردند.

وی با اشاره به افزایش نگران‌کننده رانندگی افراد فاقد گواهینامه در محورهای مواصلاتی استان افزود: رانندگی بدون گواهینامه تنها یک تخلف ساده نیست، بلکه اقدامی است که جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده را با خطر جدی مواجه می‌کند.

رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین به والدین هشدار داد: در صورتی که خودرو یا موتورسیکلت خود را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار دهند، علاوه بر مسئولیت ناشی از حوادث احتمالی، به اتهام معاونت در جرم رانندگی بدون گواهینامه نیز تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

تقی‌خانی از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.