هوا در سه شهرستان چهارمحال و بختیاری ناسالم است

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کیفیت هوا در استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در شهرکرد هم‌اکنون غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون برابر با ۳۸ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات کمتر از ۱۰ میکرون برابر با ۸۰ میکروگرم بر مترمکعب است. شاخص کیفیت هوا ۱۰۵ گزارش شده و وضعیت کیفی هوا ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی افزود: در بروجن نیز غلظت ذرات ۲.۵ میکرونی ۴۲ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات ۱۰ میکرونی ۹۲ میکروگرم بر مترمکعب است. شاخص کیفیت هوا در این شهر به ۱۱۲ رسیده و وضعیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است.

کریمی ادامه داد: در ایستگاه لردگان غلظت ذرات ۲.۵ میکرونی ۴۵ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات ۱۰ میکرونی ۱۰۴ میکروگرم بر مترمکعب است. شاخص کیفیت هوا در این شهرستان ۱۱۷ بوده و وضعیت کیفی هوا ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به حد استاندارد شاخص کیفیت هوا (۱۰۰) گفت: این اطلاعات بر اساس اندازه‌گیری‌های انجام شده تا ساعت ۶:۳۰ صبح روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ ثبت شده است.