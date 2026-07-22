فولاد مبارکه، الگویی قابل تدریس از مقاومت استراتژیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در جغرافیای صنعتی ایران، مفهوم «تاب‌آوری» این روزها نه در تالارهای همایش و کتاب‌های آکادمیک مدیریتی، که در میدان عمل، میان دود و آتش و از لابه‌لای آوارهای فرو ریخته بازتعریف می‌شود. هنگامی که در دو یورش متوالی و ناجوانمردانه، بیش از ۵۰ پرتابه و بمب سنگین بر پیکره مجتمع عظیم فولاد مبارکه فرود آمد، طراحان این عملیات در اتاق‌های جنگ خود، تقویم‌ها را برای اعلام پایان کار اقتصاد ایران تنظیم کرده بودند. آن‌ها گمان می‌بردند که با این ضربه کاری، نبض اقتصاد ملی را برای همیشه متوقف کرده‌اند؛ غافل از آنکه این مجموعه پهناور، صرفاً یک بنگاه اقتصادی آسیب‌پذیر نیست، بلکه شریان حیاتی صنعت خاورمیانه و شمال آفریقا و شناسنامه زنده خوداتکایی یک ملت است.

امروز در حالی که غبار آوارها در حال فرونشستن است، ضرب‌آهنگ بی‌وقفه پتک‌ها، غرش کوره‌ها و جرقه‌های خیره‌کننده جوشکاری در قلب این ابرمجتمع، حقیقتی غیرقابل‌انکار را به جهان مخابره می‌کند: تهاجم اخیر نه‌تنها قامت این دژ پولادین را خم نکرد، بلکه ستون فقرات صنعت کشور را چنان مستحکم ساخت که رویای فلج کردن آن، برای همیشه به بایگانی دشمنان پیوست.

کالبدشکافی یک تروریسم صنعتی: چرا فولاد مبارکه؟

برای درک عمق این «تروریسم صنعتی»، باید از سطح ظاهری تخریب فراتر رفت و به جایگاه ژئواستراتژیک این مجموعه در زنجیره تأمین ملی نگریست. در اقتصاد مدرن، فولاد خمیرمایه و پیش‌نیازِ قطعیِ هرگونه توسعه است. از خطوط تولید و مونتاژ خودروسازی‌ها و کارخانجات لوازم خانگی گرفته تا کلان‌پروژه‌های زیرساختی، شبکه‌های انتقال آب، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، همگی وام‌دار و وابسته‌ی بی‌چون‌وچرای تولیدات این مجتمع هستند.

استراتژیِ نهفته در پسِ این حملات کور اما مهلک، خلق یک «اثر دومینویی» بود. مهاجمان به‌خوبی می‌دانستند که اگر قلب تپنده تولید ورق‌های فولادی در ایران از کار بیفتد، صنایع پایین‌دستی ظرف مدت کوتاهی در بن‌بست تأمین مواد اولیه زمین‌گیر خواهند شد، کارخانه‌های جانبی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، بیکاری اوج می‌گیرد و بحران اقتصادی به یک بحران اجتماعی-امنیتیِ تمام‌عیار بدل خواهد شد. با این حال، وقوع این بحران پرده از واقعیتی برداشت که اهمیت آن را در چشم سیاست‌گذاران و مردم دوچندان کرد: امنیت همه‌جانبه ایران، پیوندی ارگانیک با تداوم حیات فولاد مبارکه دارد. این تهدید، ناخواسته به صحنه نمایشِ پیوند ناگسستنی اراده ملی و توان صنعتگران بدل شد و هدف‌گیری نقطه قوت اقتصاد، تنها به تجلی عینیِ اراده پولادین متخصصان داخلی انجامید.

دکترین کلاسیک جنگ‌های مدرن و مدیریت بحران دیکته می‌کند که پس از انهدام یک زیرساخت کلان استراتژیک، باید بلافاصله کارخانه را تخلیه کرد، منتظر توقف مطلق تولید ماند و پس از پایان کامل تنش‌ها، ارزیابی خسارت و بازسازی را آغاز کرد.

ناظرانی که امروز در این مجموعه حضور می‌یابند، شاهد صحنه‌ای هستند که در کمتر آکادمی مهندسی در غرب یا شرق تدریس می‌شود؛ در حالی که بخش‌هایی از کارخانه هنوز حرارت و داغی ناشی از انفجار را بر تن دارد، مهندسان، تکنسین‌ها و کارگران ایرانی با عزمی جزم و بدون ایجاد حتی یک روز وقفه کامل در چرخ تولید، به ترمیم شریان‌های آسیب‌دیده مشغول‌اند. شیفت‌های کاری جای خود را به پست‌های عملیاتی داده‌اند. این ایستادگی حماسی، صرفاً یک دستاورد فنی نیست؛ بلکه تجلی عینی پیروزی اراده انسان و دانش بومی بر ماشین جنگی و تسلیحات ویرانگر وارداتی است. در این تقابل نابرابر، آهن و بتن فرو ریختند، اما روحِ حاکم بر سازمان از همیشه استوارتر باقی ماند.

معماری تاب‌آوری؛ تکیه بر سه ستون بنیادین

این سطح خیره‌کننده از مقاومت، فراتر از ایستادگی فیزیکی سازه‌های فلزی، ریشه در هوشمندی عمیق مدیریتی در نقطه صفر مرزی بحران دارد؛ هوشمندی متکی بر سه ستون که شاکله اصلی این پیروزی را رقم زدند:

نخست؛ استقلال تکنولوژیک و جهاد بومی‌سازی: بررسی بقایای حملات نشان می‌دهد که هدف‌گیری دقیق پرتابه‌ها، متوجه بخش‌ها و قطعاتی بوده است که در توهم آنان در لیست سیاه تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند. مهاجمان با این توهم حمله کردند که امکان جایگزینی این قطعات پیشرفته غربی یا شرقی محال است و دستگاه‌ها برای همیشه فلج خواهند ماند. اما آنچه در محاسبات آن‌ها جایی نداشت، «رسوب دانش فنی» نزد متخصصان داخلی در طول سالیان طولانی تحریم بود. قطعاتی که هدف قرار گرفتند، پیش‌تر توسط مهندسان داخلی بومی‌سازی شده بودند و روند بازسازی بلافاصله به یک جهاد دانش‌بنیان ارتقا یافت.

دوم؛ مدیریت چابک و هوشمند زنجیره تأمین: در ساعات اولیه پس از حمله، سیستم مدیریت بحران مجموعه در بالاترین سطح آمادگی قرار گرفت. با فعال‌سازی فوری برنامه‌های اقتضایی و جایگزینی مسیرهای لجستیکی و تولیدی، مانع از آن شدند که شوک کاهش مقطعی تولید، به یک بحران کمبود ورق‌های فولادی در صنایع پایین‌دستی کشور تسری یابد. این مدیریت شناور، شاهرگ‌های اقتصاد را از خطر لخته شدن نجات داد.

سوم؛ عزم راسخ سرمایه انسانی (دژبانان صنعت): تجهیزات، بدون انسان‌های بااراده تنها تلی از فلزات سرد هستند. آنچه فولاد مبارکه را نجات داد، کارگرانی بودند که کارخانه را خانه خود دانستند. بحران نشان داد که تکانه‌های امنیتی، انسجام و روحیه کارگران و مهندسان را نه تضعیف، که همچون فولادی در کوره، آب‌دیده می‌کند. مشاهده چشمانی که از بی‌خوابی سرخ شده اما دستانی که همچنان با قدرت در حال جوشکاری سازه‌های جدید هستند، ثابت کرد که سرمایه انسانی این مجموعه، ارزشمندترین دارایی آن است

سپر دفاعی اقتصاد؛ سدی در برابر تورم افسارگسیخته

عبور ظفرمندانه از این گذرگاه تاریخی، وجه دیگری از کارکرد فولاد مبارکه را نمایان کرد: حضور در قامت یک «سپر دفاعی اقتصاد کلان». در دنیایی که قیمت فولاد تابعی از نوسانات شدید جهانی و شوک‌های ژئوپلیتیک است، اگر تولید در این مجتمع متوقف می‌شد، ایران ناچار بود برای جبران نیاز بازار داخلی، به واردات فوری با قیمت‌های نجومی روی بیاورد. نتیجه‌ی چنین اتفاقی، خروج گسترده ارز از کشور، افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده خودرو، مسکن و لوازم خانگی و در نهایت، تحمیل یک سونامی تورم افسارگسیخته بر معیشتِ روزمره مردم بود.

اما واکنش هوشمندانه، بازسازی پرسرعت و مدیریت عرضه در این مجموعه، مانع از شکل‌گیری این فاجعه شد. فولاد مبارکه در این کارزار نشان داد که تنها نقش یک تولیدکننده صنعتی را ایفا نمی‌کند، بلکه لنگرگاه ثبات بازار و محافظ معیشت شهروندان در برابر شوک‌های تحمیلی بیگانگان است.

تولد دکترین «صنعت امن» و نوسازی پدافندی

هیچ بحرانی بدون دستاورد نیست و درس استراتژیکی که از این رویداد گرفته شد، ضرورت تغییر رویکرد در پدافند غیرعامل کلان کشور را گوشزد کرد. آنچه امروز در فولاد مبارکه تحت عنوان بازسازی در جریان است، به‌هیچ‌وجه بازگشت به نقطه صفر و یک ترمیم ساده و سنتی نیست؛ بلکه این مجموعه در حال اجرای یک «نوسازی پدافندی» در بالاترین سطح استانداردهای امنیتی جهان است.

مهندسان در حال بازطراحی سازه‌ها، تمرکززدایی از نقاط حساس، تقویت سپرها و تجهیز کارخانه به سیستم‌ها و ساختارهای نوینی هستند که آن را در برابر هرگونه تهدید، خرابکاری یا حملات نظامی احتمالی در آینده نفوذناپذیر می‌سازد. هر قطعه‌ای که امروز تعمیر می‌شود، به لایه‌های حفاظتیِ پیچیده‌تری مجهز می‌گردد. این مجتمع امروز نه‌تنها نماد مقاومت است، بلکه به پرچم‌دار، پیشگام و آزمایشگاه عملی نهضت «صنعت امن» در ایران تبدیل شده است؛ دستاوردی که ناخواسته، دستور ساخت یک مجتمع مدرن‌تر و مستحکم‌تر را به امضای دشمنان رساند.

چشم‌انداز: تولد دوباره ققنوس آهنین از دل خاکسترها

اکنون این پرسش اساسی در محافل صنعتی مطرح است: آیا فولاد مبارکه پس از عبور از این دگردیسی دردناک اما افتخارآمیز، همان مجموعه پیشین خواهد بود؟ بی‌تردید خیر. همان‌گونه که سنگ‌آهن خام باید در کوره با بی‌رحمانه‌ترین حرارت‌ها بسوزد تا به مقاوم‌ترین آلیاژها بدل شود، این مجتمع نیز در کوره این حملات جنگی، هویتی تازه و ابعادی جدید از پایداری یافته است.

تاریخ توسعه صنعتی جهان همواره آبستن ویرانی‌های بزرگ بوده است؛ از کارخانه‌های ویران‌شده در جنگ جهانی دوم تا بحران‌های معاصر. اما آنچه طی ماه‌های اخیر در قلب ایران رقم خورد، مانیفست زنده «اراده‌گرایی» در عصر تهدیدهای نامتقارن است.

دشمنانی که با محاسبه حجم حملات خود، توقف فولاد مبارکه را انتظار می‌کشیدند، اکنون شاهد بازگشت این مجموعه به مسیر تولید و حرکت رو به جلو هستند؛ مجموعه‌ای که با اتکا به توان داخلی، دانش و اراده کارکنان، استوارتر از گذشته به مسیر توسعه خود ادامه می‌دهد. اکنون با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که این واقعه تلخ، همان نقطه عطف طلایی است که نه‌تنها صنایع مادر ایران را به سمت مدل‌های بی‌نظیر دفاعی نوین سوق داد، بلکه در آینده‌ای نه‌چندان دور، به الگویی بی‌بدیل و قابل تدریس از «مقاومت استراتژیک» برای تمام کشورهای مستقل جهان بدل خواهد شد. چرخ‌های پیشرفت ایران، با خون دل، دانش و بازوان ستبر فرزندانش می‌چرخد؛ نه با اراده و بمب‌های بیگانگان.