چرا نباید به یک پلتفرم درج آگهی وابسته بود؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رشد تجارت الکترونیک در سال‌های اخیر، شیوه معرفی کالا و خدمات را به شکل قابل توجهی تغییر داده است. اگر تا چند سال پیش فروشندگان برای جذب مشتری به تبلیغات محیطی، نیازمندی‌های چاپی یا معرفی حضوری متکی بودند، امروز بخش عمده‌ای از فرآیند فروش از طریق بسترهای آنلاین انجام می‌شود. همین تغییر باعث شده است سایت‌های درج آگهی به یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباط میان فروشندگان و خریداران تبدیل شوند.

با این حال، بررسی رفتار بسیاری از فعالان بازار نشان می‌دهد که بخشی از فروشندگان اینترنتی همچنان یک اشتباه مشترک را تکرار می‌کنند؛ آن‌ها تمام ظرفیت بازاریابی خود را به یک پلتفرم محدود می‌کنند و تصور دارند حضور در یک سایت پرمخاطب برای جذب مشتری کافی است. کارشناسان بازاریابی دیجیتال معتقدند این رویکرد در بلندمدت می‌تواند فرصت‌های فروش را کاهش داده و کسب‌وکارها را در برابر تغییرات بازار آسیب‌پذیر کند.

وابستگی به یک کانال تبلیغاتی، صرف‌نظر از میزان محبوبیت آن، به معنای وابسته شدن به سیاست‌ها، الگوریتم‌ها و شرایط همان پلتفرم است. هرگونه تغییر در نحوه نمایش آگهی‌ها، افزایش تعداد رقبا، تغییر قوانین انتشار یا حتی کاهش میزان بازدید کاربران، می‌تواند مستقیماً بر میزان دیده شدن آگهی‌ها تأثیر بگذارد.

فعالان حوزه بازاریابی معتقدند تنوع در کانال‌های انتشار آگهی، همان نقشی را ایفا می‌کند که تنوع در روش‌های تبلیغات برای برندهای بزرگ دارد.

تغییر رفتار کاربران در بازار آنلاین

رفتار کاربران اینترنت نیز در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده است. بسیاری از خریداران دیگر برای یافتن یک کالا یا خدمات تنها به یک وب‌سایت مراجعه نمی‌کنند. آن‌ها قیمت‌ها، شرایط فروش، تصاویر، توضیحات و اعتبار فروشنده را در چندین پلتفرم مختلف بررسی کرده و سپس تصمیم نهایی را می‌گیرند.

این تغییر رفتار، اهمیت حضور هم‌زمان فروشندگان در چند بستر آنلاین را دوچندان کرده است. اگر یک کسب‌وکار تنها در یک سایت فعالیت داشته باشد، بخش قابل توجهی از مخاطبانی را که جست‌وجوی خود را از مسیرهای دیگر آغاز می‌کنند، از دست خواهد داد. در مقابل، حضور در سامانه معتبر درج آگهی می‌تواند دامنه دسترسی به مشتریان بالقوه را افزایش داده و احتمال دیده شدن محصولات و خدمات را بیشتر کند.

چرا تمرکز روی یک پلتفرم ریسک دارد؟

کارشناسان معتقدند هر پلتفرم آنلاین چرخه رشد، تغییر و رقابت خاص خود را دارد. افزایش تعداد آگهی‌ها در یک دسته‌بندی، تغییر اولویت نمایش نتایج، اضافه شدن قابلیت‌های جدید یا حتی تغییر سیاست‌های انتشار محتوا، همگی می‌توانند جایگاه آگهی‌های یک فروشنده را تحت تأثیر قرار دهند.

از سوی دیگر، رقابت میان فروشندگان در برخی دسته‌بندی‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته است که دیده شدن یک آگهی بدون استفاده از روش‌های تکمیلی بازاریابی دشوارتر از گذشته شده است. به همین دلیل، متخصصان حوزه بازاریابی دیجیتال توصیه می‌کنند کسب‌وکارها علاوه بر بهینه‌سازی محتوای آگهی، از چندین کانال معتبر برای معرفی محصولات و خدمات خود استفاده کنند تا ریسک وابستگی به یک بستر کاهش یابد.

انتشار هم‌زمان آگهی؛ راهکاری که کسب‌وکارهای موفق از آن استفاده می‌کنند

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های کسب‌وکارهای موفق با فروشندگان تازه‌کار، نگاه آن‌ها به فرآیند جذب مشتری است. بسیاری از برندهای فعال در فضای آنلاین، به جای تکیه بر یک کانال ارتباطی، تلاش می‌کنند حضور خود را در بسترهای مختلف حفظ کنند. این رویکرد نه تنها احتمال دیده شدن را افزایش می‌دهد، بلکه ریسک ناشی از تغییرات احتمالی در یک پلتفرم را نیز کاهش می‌دهد.

در عمل، هر سایت درج آگهی جامعه مخاطبان، ساختار جست‌وجو و میزان تعامل متفاوتی دارد. ممکن است یک کالا در یک سامانه با استقبال بیشتری مواجه شود، در حالی که همان کالا در پلتفرمی دیگر بازخورد کمتری دریافت کند. به همین دلیل، انتشار هم‌زمان آگهی در چند بستر معتبر، شانس دسترسی به گروه‌های مختلف مخاطبان را افزایش می‌دهد.

کیفیت آگهی به اندازه محل انتشار اهمیت دارد

در کنار انتخاب بستر مناسب، کیفیت محتوای آگهی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت آن دارد. بررسی تجربه کاربران نشان می‌دهد آگهی‌هایی که دارای عنوان دقیق، توضیحات کامل، تصاویر باکیفیت و اطلاعات تماس شفاف هستند، معمولاً نرخ تعامل بالاتری نسبت به آگهی‌های ناقص دارند.

همچنین به‌روزرسانی اطلاعات، پاسخ‌گویی سریع به مخاطبان و درج مشخصات کامل محصول یا خدمت، از عواملی است که می‌تواند اعتماد کاربران را افزایش دهد. در فضای رقابتی امروز، صرف انتشار یک آگهی بدون توجه به کیفیت محتوا، معمولاً نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

نقش موتورهای جست‌وجو در جذب مشتری

بخش قابل توجهی از کاربران، جست‌وجوی خود را از طریق موتورهای جست‌وجو آغاز می‌کنند و مستقیماً وارد سایت‌های درج آگهی نمی‌شوند. آن‌ها عباراتی مانند نام محصول، نوع خدمت یا موقعیت جغرافیایی را جست‌وجو کرده و از میان نتایج نمایش داده شده، گزینه مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

به همین دلیل، حضور در چند سامانه معتبر می‌تواند احتمال نمایش اطلاعات یک کسب‌وکار در نتایج جست‌وجو را نیز افزایش دهد. هرچه یک آگهی یا معرفی کسب‌وکار در بسترهای بیشتری منتشر شده باشد، فرصت بیشتری برای دیده شدن توسط مخاطبان بالقوه خواهد داشت.

فروش آنلاین به یک اکوسیستم تبدیل شده است

فعالیت در فضای دیجیتال دیگر به انتشار یک آگهی یا ایجاد یک صفحه در شبکه‌های اجتماعی محدود نمی‌شود. امروز فروش آنلاین مجموعه‌ای از ابزارها و کانال‌های ارتباطی را در بر می‌گیرد؛ از وب‌سایت اختصاصی و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا سامانه‌های درج آگهی، نقشه‌های آنلاین و موتورهای جست‌وجو.در چنین شرایطی، موفقیت معمولاً نصیب کسب‌وکارهایی می‌شود که از ظرفیت این ابزارها به صورت مکمل استفاده می‌کنند.

انتخاب بستر مناسب؛ تصمیمی وابسته به نیاز هر کسب‌وکار

واقعیت این است که هیچ پلتفرمی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای کاربران و صاحبان کسب‌وکار باشد. هر سامانه درج آگهی، جامعه مخاطبان، امکانات، دسته‌بندی‌ها و نقاط قوت خاص خود را دارد و انتخاب بهترین گزینه، به نوع فعالیت، بازار هدف و استراتژی بازاریابی هر مجموعه بستگی خواهد داشت.

برخی کسب‌وکارها به دنبال فروش سریع یک کالا هستند، در حالی که گروهی دیگر قصد دارند خدمات، برند یا فعالیت حرفه‌ای خود را به طیف گسترده‌تری از مخاطبان معرفی کنند. به همین دلیل، بسیاری از مشاوران حوزه بازاریابی دیجیتال توصیه می‌کنند صاحبان مشاغل به جای وابسته شدن به یک پلتفرم، از ظرفیت چند سامانه معتبر به‌صورت هم‌زمان استفاده کنند تا علاوه بر افزایش شانس دیده‌شدن، مسیرهای ارتباطی بیشتری با مشتریان بالقوه ایجاد شود.

در سال‌های اخیر، علاوه بر پلتفرم‌های شناخته‌شده، سامانه‌های تخصصی معرفی کسب‌وکار نیز توسعه یافته‌اند که امکان انتشار آگهی در دسته‌بندی‌های متنوع را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کنند. این وب‌سایت‌ها علاوه بر معرفی کالا و خدمات، بستری برای معرفی شرکت‌ها، فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و مشاغل محلی محسوب می‌شوند و می‌توانند بخشی از استراتژی بازاریابی آنلاین یک کسب‌وکار را تکمیل کنند.

یکی از این سامانه‌ها بانک آگهی است که امکان ثبت اطلاعات کسب‌وکار و انتشار آگهی در گروه‌های مختلف را در اختیار کاربران قرار داده است. استفاده از چنین بسترهایی در کنار سایر روش‌های بازاریابی، می‌تواند به افزایش دامنه دسترسی به مخاطبان و تقویت حضور آنلاین کسب‌وکارها کمک کند؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان یکی از اصول بازاریابی دیجیتال یاد می‌کنند.

کاربران همچنین می‌توانند آگهی‌های منتشرشده در بانک آگهی را بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف مشاهده و جست‌وجو کنند.

جمع‌بندی

در نهایت، انتخاب بستر مناسب باید بر اساس نوع فعالیت، مخاطبان هدف و اهداف بازاریابی انجام شود. استفاده از چند سامانه معتبر درج آگهی در کنار وب‌سایت اختصاصی، شبکه‌های اجتماعی و سایر ابزارهای بازاریابی دیجیتال، می‌تواند به ایجاد یک مسیر پایدارتر برای معرفی محصولات و خدمات و توسعه بازار کمک کند.

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