بیس پلیت یا صفحه ستون؛ فرآیند تولید، کاربرد و انواع آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سازه های فلزی، استحکام ستون تنها به نوع فلز یا کیفیت جوشکاری وابسته نیست. محل اتصال ستون به فونداسیون نیز باید به گونه ای طراحی شود که نیرو های وارد شده را به درستی به بتن منتقل کند. قطعه ای که این وظیفه را بر عهده دارد، بیس پلیت یا صفحه ستون نامیده می شود. بیس پلیت در ظاهر یک صفحه فولادی ساده است، اما ابعاد، ضخامت، محل سوراخ ها، نوع ورق و روش تولید آن می تواند بر ایمنی و دوام سازه تأثیر مستقیمی داشته باشد. به همین دلیل، تولید صفحه ستون باید براساس نقشه های مهندسی و با رعایت تلرانس های مشخص انجام شود. در ادامه با ساختار، کاربردها، انواع و مراحل تولید بیس پلیت آشنا میشویم و روش های مختلف برش ورق همچون برش لیزر در ساخت این قطعه را بررسی می کنیم.

بیس پلیت چیست و چه کاربردی دارد؟

بیس پلیت یا صفحه ستون، قطعه ای فولادی است که میان ستون فلزی و فونداسیون بتنی قرار می گیرد و وظیفه انتقال و توزیع نیروهای فشاری، کششی و لنگرهای وارد شده از سازه به فونداسیون را بر عهده دارد. اگر ستون فلزی بدون صفحه مناسب مستقیما روی فونداسیون قرار گیرد، فشار در سطح کوچکی متمرکز می شود. این تمرکز نیرو می تواند باعث آسیب دیدگی بتن، تغییر شکل محل اتصال یا کاهش پایداری سازه شود. این صفحه فلزی معمولا چند سوراخ برای عبور انکربولت ها دارد که داخل فونداسیون قرار می گیرند و بیس پلیت را در موقعیت مشخص تثبیت می کنند. فضای بین صفحه فولادی و سطح بتن نیز معمولا با گروت پر می شود تا تماس یکنواخت تری میان دو سطح ایجاد شود.

رایج ترین کاربرد صفحه ستون، اتصال ستون های فلزی به فونداسیون در ساختمان ها، سوله ها، انبارها و سازه های تجاری است. در بسیاری از کارخانه ها نیز، دستگاه ها و تجهیزات سنگین روی صفحات فولادی نصب می شوند. این صفحات ضمن تثبیت دستگاه، بار و ارتعاش آن را به فونداسیون منتقل می کنند. همچنین به عنوان پایه تابلوهای تبلیغاتی، دکل ها، چراغ ها، سازه های مخابراتی و برخی تجهیزات شهری نیز مورد استفاده قرار می گیرند و به فونداسیون متصل می شوند.

فرآیند تولید بیس پلیت چگونه است؟

تولید بیس پلیت از طراحی و بررسی نقشه آغاز و تا کنترل نهایی ابعاد و کیفیت سطح ادامه پیدا می کند. هر مرحله باید با توجه به مشخصات فنی پروژه انجام شود. ابتدا نقشه تولید و نیازهای عملیاتی بررسی و سپس ورق مناسب براساس جنس، ضخامت و ابعاد مورد نیاز انتخاب و از نظر تاب داشتگی، زنگ زدگی و عیوب ظاهری کنترل می شود. قطعه براساس نقشه از ورق مادر برش داده می شود. انتخاب روش برش به ضخامت، شکل قطعه و دقت مورد نیاز بستگی دارد. در قطعات دقیق یا دارای سوراخ و شیارهای متعدد، استفاده از برش لیزر می تواند کیفیت لبه و دقت ابعادی بهتری ایجاد کند.

برای ورق های ضخیم تر نیز روش هایی مانند پلاسما یا هواگاز کاربرد دارند. سوراخ ها یا شیارهای محل انکربولت باید دقیقا مطابق نقشه ایجاد شوند تا در زمان نصب با موقعیت پیچ های فونداسیون هماهنگ باشند. پس از برش، پلیسه ها و ناهمواری های لبه برطرف می شوند و در صورت نیاز، لبه ها برای جوشکاری پخ زنی می شوند. در صورت نیاز، ستون و سخت کننده ها به بیس پلیت جوش داده می شوند. این مرحله باید به گونه ای انجام شود که از تاب برداشتن صفحه جلوگیری شود. در پایان، ابعاد صفحه، ضخامت، قطر و فاصله سوراخ ها و کیفیت ظاهری قطعه با نقشه تطبیق داده می شود.

مقایسه روش های برش در تولید بیس پلیت

در تولید بیس پلیت، برش دقیق و باکیفیت ورق فولادی یکی از مراحل کلیدی است که مستقیماً بر استحکام، دقت ابعادی و کیفیت نهایی قطعه تأثیر می گذارد. برای این منظور، در صنعت از روش های مختلفی برای برش ورق استفاده می شود که هرکدام بر پایه فناوری متفاوتی کار می کنند و مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند. برش لیزر، پلاسما و هواگاز از رایج ترین و پرکاربردترین روش های برش ورق در تولید بیس پلیت به شمار می روند. انتخاب روش مناسب، تصمیمی یکسان برای همه پروژه ها نیست و به عوامل متعددی از جمله ضخامت ورق، شکل و پیچیدگی طرح قطعه، دقت مورد نیاز، تعداد سفارش و هزینه تمام شده تولید بستگی دارد.

برش لیزر

برش لیزر دقت ابعادی، تکرارپذیری و کیفیت لبه بالایی دارد و امکان اجرای دقیق سوراخ ها، شیارها و فرم های پیچیده را براساس فایل نقشه فراهم می کند. به همین دلیل، برای بیس پلیت های سفارشی و قطعاتی که تلرانس ابعادی حساس دارند، گزینه مناسبی است.

برش پلاسما

برش پلاسما سرعت مناسبی دارد و برای طیف گسترده ای از ضخامت های ورق قابل استفاده است. دقت و کیفیت لبه آن به نوع دستگاه و ضخامت ورق وابسته است و ممکن است در برخی قطعات به پرداخت بیشتری نیاز باشد.

برش هواگاز

هواگاز بیشتر برای برش ورق های ضخیم و قطعات ساده استفاده می شود. این روش از نظر اجرا و هزینه می تواند مقرون به صرفه باشد، اما معمولا دقت کمتر و ناحیه حرارتی بیشتری نسبت به برشکاری لیزری ایجاد می کند.در مجموع، برای بیس پلیت های دقیق، دارای سوراخ های متعدد یا فرم پیچیده، برش لیزر انتخاب مناسب تری است. در مقابل، برای ورق های بسیار ضخیم و قطعات ساده، پلاسما یا هواگاز می توانند گزینه اقتصادی تری باشند.

نکات مهم در خرید و سفارش بیس پلیت

برای سفارش بیس پلیت، باید نقشه دقیق شامل ابعاد، ضخامت ورق، محل و قطر سوراخ ها در اختیار تولید کننده قرار گیرد. جنس ورق، تلرانس های حساس، روش برش و خدمات تکمیلی مانند سوراخ کاری، پخ زنی، جوشکاری یا رنگ آمیزی نیز باید از ابتدا مشخص شوند. انتخاب روش تولید باید متناسب با ضخامت ورق و دقت مورد نیاز باشد تا از افزایش هزینه یا نیاز به اصلاحات بعدی جلوگیری شود. در پایان نیز بهتر است ابعاد صفحه و فاصله سوراخ ها پیش از ارسال به محل پروژه با نقشه کنترل شود.

بیس پلیت نقش مهمی در اتصال ستون ها و تجهیزات فلزی به فونداسیون دارد و کیفیت آن به طراحی دقیق، انتخاب ورق مناسب و اجرای صحیح برش و سوراخ کاری وابسته است. ابعاد، ضخامت و روش تولید این قطعه باید متناسب با شرایط پروژه تعیین شود. در مراکزی همچون حامیران برش، امکان ارائه خدمات برش لیزر فلزات طبق نقشه درخواستی شما در ابعاد مختلف، در کنار تامین فلزات مورد نیاز فراهم است. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش به وبسایت حامیران برش مراجعه کرده و یا با شماره ۶۲۸۴۶۲۸۴ ۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

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