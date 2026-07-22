به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در روزگاری که نوسانات اقتصادی و چالشهای زنجیره تأمین، تولیدکنندگان را به لبه پرتگاه میبرد، برخی نامها نه تنها عقبنشینی نمیکنند، بلکه مسیر جدیدی برای صنعت هموار می کنند. شرکت کی اس تی (KST)، با بیش از ۲۵ سال تجربه، امروز فراتر از یک تولیدکننده لوازم خانگی، به یک نماد اعتماد در حوزه ظروف استیل تبدیل شده است. ما در این گفتوگو با احمدرضا حاجیعلی، مدیرعامل این مجموعه، درباره چالشها و استانداردهای جهانی و از آیندهای صحبت کردیم که در آن، عبارت «ساخت ایران» با کیفیت خوب گره خورده است.
وقتی به ۲۵ سال پیش نگاه میکنید، اولین جرقه برند KST را چگونه توصیف میکنید؟
مسیر ما از ضرورت شروع شد. ما در ابتدا با تولید کتری و قوری استیل کار خود را آغاز کردیم. اما هدف ما فقط ساخت یک وسیله برای دم کردن چای نبود؛ ما میخواستیم محصولی بسازیم که در هر خانه ایرانی، سالها در کنار خانوادهها باشد. از همان ابتدا روی کیفیت و تنوع تمرکز کردیم؛ از مدلهای لولهدار و شیردار گرفته تا طراحیهای کلاسیک و مدرن.
ما متوجه شدیم که بازار ایران به شدت به کالاهای وارداتی وابسته است. این وابستگی، هم باعث خروج ارز میشود و هم کیفیت واقعی را از دست میدهد. بنابراین تصمیم گرفتیم زنجیره تولید را کامل کنیم. امروز KST دیگر فقط یک تولیدکننده کتری نیست؛ ما خطوط مدرن تولید قابلمه، ماهیتابه، زودپز، شیرجوش، حتی کلمن، فلاسک و سرویسهای کامل آشپزخانه را راهاندازی کردهایم تا جای خالی محصولات باکیفیت ایرانی را در آشپزخانهها پر کنیم.
استیل ۱۸/۱۰؛ چرا سلامت خانواده اولویت کی اس تی است؟
پاسخ ساده است: «شفافیت در کیفیت». ما میدانیم که آشپزخانه، قلب خانه است و آنچه در آن پخته میشود، مستقیماً با سلامت خانواده در ارتباط است. به همین دلیل، ما بر استفاده از استیل ضدزنگ ۱۸/۱۰ تأکید داریم. این ترکیب دقیق از نیکل و کروم، تعادلی ایدهآل میان استحکام، درخشش و مقاومت در برابر خوردگی ایجاد میکند.
علاوه بر مواد اولیه، ما روی «فناوری» سرمایهگذاری کردهایم. استفاده از فناوری کفی چندلایه در محصولات پختوپز ما، باعث میشود گرما به صورت کاملاً یکنواخت پخش شود. این یعنی پخت غذای سالمتر، جلوگیری از سوختن غذا و در نهایت، صرفهجویی چشمگیر در مصرف انرژی. ما مدلهای جدیدی مثل سرویس قابلمه استیل کی اس تی۱۰ پارچه مدل ۸۲۱۰ کی اس تی با درب سیلیکونی یا مدلهای سری ۵۰۱۰، ۷۰۱۰، ۵۲۱۰، ۷۳۱۰ را با همین نگاه طراحی کردهایم؛ محصولاتی که هم زیبایی مدرن دارند و هم استانداردهای بهداشتی جهانی را رعایت میکنند.
درباره مدیریت بحران و تولید در میان طوفان اقتصادی بگویید.
راستش را بخواهید، چالشها بسیار جدی هستند. افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه و هزینههای جانبی، فشار زیادی به تولیدکننده وارد میکند. اما فلسفه مدیریتی ما در KST بر پایه پایداری است. ما معتقدیم اگر در دوران سختی، تولید را متوقف کنیم، مشتری را برای همیشه از دست میدهیم.
بسیاری از شرکتها در این شرایط به سراغ تعدیل نیرو میروند، اما افتخار بزرگ ما این است که در تمام این سالها، حتی در سختترین روزها، هیچگونه تعدیل نیرویی نداشتهایم. ما با مدیریت صحیح هزینهها و بهینهسازی فرآیندها، مانع از ایجاد شوک در بازار شدیم تا مشتری بتواند همچنان با قیمت رقابتی، محصول باکیفیت ایرانی تهیه کند. ما با چالشها نمیجنگیم، بلکه آنها را مدیریت میکنیم تا تولید ادامه یابد.
و پیشنهادی برای مشتریان؟
من میگویم به سلامت خانواده خود فکر کنید. استیل بهترین دوست آشپزخانه شماست. برای اینکه دسترسی به محصولات ما راحتتر شود، ما فروشگاه اینترنتی خود را تقویت کردهایم تا امکان خرید مستقیم با تخفیفهای ویژه فراهم شود. همچنین برای حمایت از خانوادههای ایرانی، امکان خرید اقساطی ۴ ماهه را فراهم کردهایم. ما اینجا هستیم تا همراه شما در آشپزخانهها باشیم.
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