صالحی: دغدغه امنیتی برای حضور در راهپیمایی اربعین وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت اربعین، با اشاره به ابعاد معنوی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی این رویداد بزرگ مذهبی اظهار کرد: حرکت اربعین از همان جاهایی که آغاز میشود، یعنی از خانهها، نیتها، آمادگیها، ثبتنامها و شوق حضور مردم، خود یک رسانه است و نباید این رویداد عظیم را تنها در قالب یک زیارت معمولی دید. اربعین یک جریان زنده، پویا و اثرگذار است که از ابتدا تا انتها پیام دارد و حامل معارف عمیق عاشورایی است.
وی با بیان اینکه زیارت در اوج معرفت، ثواب و ارزش والای خود را دارد، افزود: البته اربعین تنها این نیست که برویم و زیارت کنیم، بلکه این حرکت بزرگ دارای لایههای عمیق فرهنگی، اعتقادی و تمدنی است و باید از این منظر نیز مورد توجه قرار گیرد. در این حوزه، نقشی که فضای رسانهای بر عهده دارد، بسیار تعیینکننده است؛ چرا که خود این راهپیمایی یک فریاد رسا در دنیای امروز است و رسانهها باید این صدا را به دلهای پاک و حقیقتجو برسانند.
معاون انتظامی و امنیتی استانداری اصفهان ادامه داد: امروز در میان این همه هیاهو و جنگ روانی، دشمنان و جریان استکبار در مقابل این حرکت عظیم صفآرایی کردهاند و تلاش میکنند با ارائه روایتهای دروغین، تحریفشده و فریبنده، حقیقت اربعین را وارونه جلوه دهند. در چنین شرایطی، رسانهها وظیفه دارند پردههای حجاب و تحریف را کنار بزنند و این نور را به دلهای پاک برسانند. اربعین حقیقتی روشن و زنده است و هر کس با دل بیدار به آن نگاه کند، عظمت آن را درک خواهد کرد.
صالحی با تأکید بر روحیه ایثار و شهادتطلبی ملت ایران تصریح کرد: ملتی که عشق شهادت دارد و از مرگ نمیهراسد، ملتی نیست که بتوان آن را با تهدید به عقب راند. این ملت در مکتب سیدالشهدا (ع) تربیت شده و مسیر خود را با ایمان، مقاومت و بصیرت ادامه میدهد. ما یک منجی داریم که خواهد آمد و راه را باز خواهد کرد و این امید بزرگ، ریشه در اعتقاد عمیق مردم ما دارد. راهپیمایی اربعین نیز یکی از روشنترین جلوههای همین باور، امید و استقامت است.
وی افزود: تبلور همه سرمایههای کشور را میتوان در راهپیمایی بزرگ اربعین مشاهده کرد. در این مسیر، سرمایه انسانی، سرمایه ایمانی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی ملت ایران در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند. اربعین صحنهای است که در آن انسان حسینی در طول تاریخ نشان میدهد هرگز با یزیدی بیعت نمیکند و این، همان پیام اصلی اربعین است؛ پیامی که مرز زمان و مکان را درنوردیده و همچنان زنده و الهامبخش باقی مانده است.
معاون انتظامی و امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به پشتوانه مردمی این حرکت بزرگ گفت: ما در کشور تعداد اندکی معاند و معارض داریم، اما دایره ولایت و دایره عشق به اباعبدالله الحسین (ع) در کشور بسیار وسیع، عمیق و ریشهدار است. این حقیقتی است که در مناسبتهای مختلف و بهویژه در اربعین، بهروشنی خود را نشان میدهد. از همین رو رسانهها باید حرکت اربعین را با نقشآفرینی مؤثر خود برای مردم و بهویژه برای نسل جوان و نوجوان بهدرستی معرفی کنند تا ابعاد مختلف این حماسه بزرگ به نسلهای جدید منتقل شود.
صالحی در ادامه از تشکیل ستاد اربعین استان اصفهان در سال جاری خبر داد و گفت: ستاد اربعین در استان اصفهان امسال تشکیل شده و ۱۵ کمیته در آن مسئولیتهای مختلف را بر عهده دارند. این کمیتهها با هدف هماهنگی، تسهیل امور، برنامهریزی و پشتیبانی از حضور زائران فعالیت میکنند تا مردم بتوانند با آرامش و آمادگی بیشتر در این مسیر نورانی حضور یابند.
وی با اشاره به وظایف کمیته امنیتی و انتظامی اظهار کرد: این کمیته در حوزه ایمنی و امنیت عمومی مردم، هم به صورت عمومی و هم به صورت ویژه در موضوع اربعین، نقشآفرینی خواهد داشت. بر همین اساس، مقرر شده است امسال از هر موکب یک رابط امنیتی و انتظامی معرفی شود تا هماهنگیها با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود و مسائل احتمالی با نظم و اشراف بیشتری مدیریت شود. همچنین پلیس در حوزه پلیس راه و نیز در بخش صدور گذرنامه، فعالیتهای ویژهای را برای اربعین در دستور کار دارد تا روند تردد زائران با سهولت بیشتری انجام شود.
معاون انتظامی و امنیتی استانداری اصفهان افزود: کمیته زیرساخت نیز با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی فعال است و مأموریت دارد مسائل مربوط به آمادهسازی و پشتیبانی زیرساختی را دنبال کند. در کنار آن، کمیته اطلاعرسانی و مستندسازی نیز فعال است تا هم اطلاعات لازم را به مردم برساند و هم معرفی بهتر و دقیقتری از اربعین و خدمات مرتبط با آن ارائه شود. بدون تردید هر میزان که اطلاعرسانی دقیقتر، بههنگامتر و متعهدانهتر باشد، زمینه برای حضور آگاهانهتر مردم نیز بیشتر فراهم خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به کمیته خدمات شهری گفت: این کمیته نیز از بخشهای مهم ستاد اربعین است و در این حوزه، شهرداری اصفهان مسئولیت نظافت ۶۰ کیلومتر از شهر کربلا را بر عهده دارد. این اقدام، نشانهای از حضور مؤثر و خدمتگزارانه مجموعههای شهری اصفهان در پشتیبانی از این رویداد عظیم است. در همین راستا، پویش «نذر حسین» نیز برای مشارکت مردم در این بخش اعلام شده تا علاقهمندان بتوانند در عرصه خدمترسانی به زائران سهیم باشند و سهمی در این حرکت بزرگ معنوی ایفا کنند.
صالحی با تأکید دوباره بر مردمی بودن اربعین خاطرنشان کرد: اصل حرکت اربعین مردمی است و باید این ویژگی برجسته حفظ شود. ما در ستاد اربعین، نقش کمککننده، هماهنگکننده و تسهیلگر داریم و تلاش میکنیم امور با سرعت و نظم بیشتری انجام شود، اما بار اصلی این حرکت عظیم بر دوش خود مردم است. آنچه اربعین را به یک پدیده بیبدیل تبدیل کرده، همین خلوص، حضور مردمی و پیوند عمیق قلبها با نام و راه سیدالشهدا (ع) است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اتباع خارجی ساکن استان اصفهان برای حضور در اربعین گفت: اتباع خارجی از استان اصفهان باید از مرز شلمچه خارج شوند و لازم است حتماً در سامانه سماح ثبتنام کنند. این موضوع برای ساماندهی بهتر امور، مدیریت تردد و ارائه خدمات منظمتر اهمیت ویژهای دارد و ضروری است همه متقاضیان نسبت به انجام این مراحل در زمان مقرر اقدام کنند.
معاون انتظامی و امنیتی استانداری اصفهان همچنین از فعالیت کمیته ارزیابی عملکرد خبر داد و گفت: این کمیته مسئولیت ارزیابی عملکرد ۱۴ کمیته دیگر را بر عهده دارد و هر ساله نیز آسیبشناسی لازم در این حوزه انجام میشود. بررسی نقاط قوت و ضعف، شناسایی مسائل و اصلاح روندها از جمله اقداماتی است که در این کمیته دنبال میشود تا هر سال شاهد ارتقای کیفیت خدمات، هماهنگی بیشتر و آمادگی بهتر برای برگزاری و پشتیبانی از این حرکت عظیم باشیم.
صالحی با تأکید بر جایگاه راهبردی اربعین در تقویت هویت دینی و انسجام اجتماعی گفت: اربعین امروز فقط یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه جلوهای باشکوه از اقتدار فرهنگی، وحدت امت اسلامی، عشق به ولایت و پیام ماندگار عاشورا است؛ حرکتی که هر سال پرشورتر از گذشته، دلهای مشتاق را گرد هم میآورد و پیام آزادگی، مقاومت و حقیقتطلبی را به گوش جهانیان میرساند.
وی در ادامه در خصوص تدابیر امنیتی برای حضور زائران در راهپیمایی اربعین گفت: تاکنون هیچ دغدغهای برای حضور در راهپیمایی اربعین از لحاظ امنیتی وجود ندارد و تدابیر لازم اندیشیده شده است.
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