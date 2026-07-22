به گزارش خبرگزاری مهر، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، مددکاران این مرکز طی عملیات پایش و گشتزنی در محیط پایانه مسافربری جنوب، با یک مورد نوجوان بیخانمان و کودک کار روبرو شدند.
بر اساس بررسیهای اولیه انجام شده توسط تیم مددکاری، مشخص شد که فرد مورد شناسایی فاقد هرگونه مدارک هویتی بوده و در شرایط آسیبپذیری بالایی قرار دارد. در همین راستا، پس از انجام مراحل اولیه ارزیابی، وی به واحد گشت فوریتهای خدمات اجتماعی تحویل داده شد تا فرآیند قانونی و تخصصی ساماندهی و ارائه خدمات حمایتی و مراقبتی برای وی طی شود.
لازم به ذکر است که مددکاران مرکز فوریتهای خدمات اجتماعی پایانه های مسافربری، بهصورت منظم و در بازههای زمانی مشخص، در پایانه پرتردد پایتخت و نقاط حساس شهری به فعالیت خود ادامه میدهند. هدف از این گشتزنیهای مستمر، شناسایی افراد آسیبدیده، بیخانمانها و اتباع فاقد مدارک است تا از بروز آسیبهای اجتماعی بیشتر جلوگیری و مسیر ورود آنها به چرخه حمایتی سازمان هموار گردد.
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