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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

شناسایی نوجوان بی‌خانمان در پایانه جنوب تهران

شناسایی نوجوان بی‌خانمان در پایانه جنوب تهران

مددکاران شهرداری تهران یک نوجوان بی‌خانمان و کودک کار را در پایانه جنوب شناسایی و برای دریافت خدمات حمایتی به واحد فوریت‌های اجتماعی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، مددکاران این مرکز طی عملیات پایش و گشت‌زنی در محیط پایانه مسافربری جنوب، با یک مورد نوجوان بی‌خانمان و کودک کار روبرو شدند.

بر اساس بررسی‌های اولیه انجام شده توسط تیم مددکاری، مشخص شد که فرد مورد شناسایی فاقد هرگونه مدارک هویتی بوده و در شرایط آسیب‌پذیری بالایی قرار دارد. در همین راستا، پس از انجام مراحل اولیه ارزیابی، وی به واحد گشت فوریت‌های خدمات اجتماعی تحویل داده شد تا فرآیند قانونی و تخصصی ساماندهی و ارائه خدمات حمایتی و مراقبتی برای وی طی شود.

لازم به ذکر است که مددکاران مرکز فوریت‌های خدمات اجتماعی پایانه های مسافربری، به‌صورت منظم و در بازه‌های زمانی مشخص، در پایانه پرتردد پایتخت و نقاط حساس شهری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هدف از این گشت‌زنی‌های مستمر، شناسایی افراد آسیب‌دیده، بی‌خانمان‌ها و اتباع فاقد مدارک است تا از بروز آسیب‌های اجتماعی بیشتر جلوگیری و مسیر ورود آن‌ها به چرخه حمایتی سازمان هموار گردد.

کد مطلب 6895765

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