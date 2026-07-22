آغاز اجرای ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سامان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در این مراسم ضمن اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به دستگاه قضا اظهار کرد: در سال گذشته، همکاران قضایی در سراسر کشور به حدود ۲۴ میلیون پرونده رسیدگی کردند که این حجم از کار، سخن گفتن از عدالت را در چنین شرایطی دشوار میسازد.
وی با تأکید بر لزوم تحول در ساختارهای قضایی، تصریح کرد: اگرچه تغییر ساختارها امری ضروری است، اما تحقق آن زمانبر است؛ لذا خدمات قضایی باید بهصورت مستمر و بیوقفه تداوم یابد، چرا که توقف حتی یکروزه این خدمات، آثار سوئی در جامعه خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه با بیان اینکه افزایش ورودی پروندهها و جمعیت کیفری محصول مستقیم آسیبها و نقصهای اجتماعی است که به دستگاه قضا تحمیل میشود، افزود: از تمامی بزرگان، ریشسفیدان، سازمانهای مردمنهاد و شوراهای حل اختلاف درخواست داریم با مداخله بههنگام، در کاهش پروندههای قضایی یاریرسان دستگاه قضا باشند.
وی ابراز امیدواری کرد: ساختمان دادسرای عمومی شهرستان سامان، با بهرهبرداری نهایی، به کانونی برای ترویج صلح و سازش در شهرستان تبدیل شود.
در ادامه این مراسم، آیت قیصری معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان به تشریح مشخصات فنی پروژه پرداخت و گفت: پروژه احداث ساختمان دادسرای شهرستان سامان در زمینی به مساحت ۳هزار مترمربع طراحی شده است.
قیصری افزود: این بنا در سه طبقه با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع و با اسکلت بتنی احداث خواهد شد. وی با اشاره به جزئیات قرارداد اولیه پروژه گفت: فاز نخست این طرح شامل اجرای فونداسیون، ستونها و دیوارهای برشی است که با اعتباری حدود یکصد میلیارد ریال و در بازه زمانی سه ماهه انجام خواهد شد.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان با اشاره به تأمین منابع مالی این پروژه تصریح کرد: بودجه اختصاصیافته از محل اعتبارات خاص قوه قضاییه در سفر ریاست محترم دستگاه قضا به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال تأمین شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تحویل زمین و انجام کلنگزنی، پیگیریهای لازم جهت تأمین مابقی اعتبارات تا مرحله تکمیل پروژه در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد فرآیند اجرا تا مرحله بهرهبرداری بدون وقفه و در کوتاهترین زمان ممکن انجام پذیرد.
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