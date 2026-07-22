به گزارش خبرنگار مهر، بیت آیتالله محمودی گلپایگانی(ره) اعلام کرده است که مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) عصر روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در ورامین برگزار میشود.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، این مراسم از ساعت ۱۸ در بیت آیتالله محمودی گلپایگانی(ره)، واقع در خیابان آیتالله محمودی گلپایگانی، کوچه شهید سیدمصطفی محمودی، آغاز خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است که مراسم ویژه برادران برگزار میشود و از عزاداران برای حضور در این آیین دعوت شده است.
مراسم یادشده به مناسبت سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) و به میزبانی بیت آیتالله محمودی گلپایگانی(ره) برگزار خواهد شد.
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