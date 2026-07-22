به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، امروز در پنجمین نشست مرکز ملی توسعه مهارت ایران که همزمان با آغاز هفته مهارت در مرکز تربیت مربی فنیوحرفهای کشور در کرج برگزار شد، با تأکید بر تغییر رویکرد حکمرانی در حوزه مهارتآموزی اظهار کرد: شکلگیری نظام مهارتی نوین کشور تنها با مشارکت همه ذینفعان و پذیرش نقش محوری بخش خصوصی امکانپذیر است.
وی با بیان اینکه ایجاد این نظام حاصل تلاش جمعی افراد و نهادهای مختلف است، افزود: این تحول با نگاه ملی و در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم دنبال میشود و مبنای آن، تواضع در برابر ظرفیتهای مردمی و اعتماد به توان بخش خصوصی است.
نقش دولت از تصدیگری تا تنظیمگری
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اشاره به اینکه دولت نباید همه امور را خود بر عهده بگیرد، گفت: وظیفه دولت ایجاد زیرساخت، رفع موانع و فراهم کردن بستر فعالیت افراد و مجموعههای توانمند است؛ اگر این مسیر فراهم شود، نتایج بهتری برای کشور رقم خواهد خورد.
محمدی تصریح کرد: اگر بخواهیم با همان شیوههای گذشته کشور را اداره کنیم، نتیجهای متفاوت از وضع موجود به دست نخواهد آمد و لازم است دولت از تصدیگری فاصله گرفته و نقش تنظیمگر خود را تقویت کند.
آموزش، مسئولیت همه جامعه است
وی با رد نگاه بخشی به مقوله آموزش اظهار کرد: اینکه تصور شود آموزش تنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش، دانشگاهها یا سازمان آموزش فنیوحرفهای است، نگاه درستی نیست؛ آموزش متعلق به همه مردم، خانوادهها، صنایع و بخشهای مختلف جامعه است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای توسعه مهارتآموزی باید همه ظرفیتهای کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و مسیر حضور فعال بخش خصوصی، صنایع و بنگاههای اقتصادی در این حوزه هموار شود.
محمدی با قدردانی از همکاری فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی با وجود مشکلات فراوان، آینده کشور را میبینند و سرمایهگذاری در آموزش مهارتی را سرمایهگذاری برای آینده ایران میدانند.
وی ادامه داد: همکاری این بخش میتواند به رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و رضایت بیشتر مردم منجر شود و سازمان آموزش فنیوحرفهای از این مشارکت استقبال میکند.
توسعه مراکز مهارتی با مشارکت بخش خصوصی
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اشاره به فعالیت مرکز ملی توسعه مهارت ایران گفت: بیش از یک سال از آغاز فعالیت این مرکز میگذرد و دستاوردهای آن در حوزه همکاریهای مشترک و توسعه برنامههای مهارتی قابل توجه است.
وی تأکید کرد: درهای مراکز آموزشی به روی بخش خصوصی باز است و سازمان تلاش میکند با کاهش موانع اداری، زمینه حضور و سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.
هدفگذاری برای نظام ملی صلاحیت حرفهای
محمدی یکی از مهمترین برنامههای سازمان را شکلگیری نظام ملی صلاحیت حرفهای عنوان کرد و گفت: هدف این است که کارجویان، کارفرمایان و مراکز آموزشی در قالب سامانههای یکپارچه، اطلاعات دقیق و فرصتهای مهارتی را در اختیار داشته باشند.
وی افزود: با توسعه آموزشهای مشترک میان بخش عمومی و خصوصی و استقرار نظام دقیق سنجش صلاحیت حرفهای، نیاز بازار کار به نیروی انسانی ماهر بهتر تأمین خواهد شد و یکی از مهمترین چالشهای تولید و اقتصاد کشور برطرف میشود.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در پایان با قدردانی از همکاری همه دستگاهها، بخش خصوصی و فعالان حوزه مهارت، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاریها، نظام مهارتی کشور به جایگاهی برسد که پاسخگوی نیازهای بازار کار و زمینهساز رشد اقتصادی و توسعه پایدار باشد.
نظر شما