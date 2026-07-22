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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

فرصت نهایی ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان در ایلام و دهلران 

فرصت نهایی ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان در ایلام و دهلران 

ایلام - معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: متقاضیان واجد شرایط مسکن استیجاری زوج‌های جوان تنها تا پایان تیرماه برای ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن فرصت دارند.

فرید افسرده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای تعهدات استانی و حمایت از جوانان، سهمیه ۷۰ واحدی مسکن استیجاری به استان ایلام اختصاص یافته است که این واحدها به‌طور اختصاصی در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گیرد.

وی افزود: این طرح شامل زوج‌های جوانی است که در دهک‌های درآمدی یک تا سه قرار دارند و از تاریخ ازدواج آن‌ها حداکثر پنج سال گذشته باشد.

افسرده با اشاره به توزیع جغرافیایی این سهمیه تصریح کرد: از مجموع ۷۰ واحد مسکن استیجاری در نظر گرفته شده برای استان، ۳۴ واحد به مرکز استان شهر ایلام و ۳۶ واحد نیز به شهرستان دهلران اختصاص یافته است که تمامی این واحدها تامین و آماده‌سازی شده‌اند.

معاون راه و شهرسازی استان ایلام اظهار کرد: در مرحله اول تعدادی از زوج‌های جوان ثبت‌نام خود را انجام داده‌اند، اما با توجه به اینکه مهلت ثبت‌نام در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن تا پایان امروز است، تمامی متقاضیان واجد شرایط که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از این فرصت اقدام کنند.

کد مطلب 6895936

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