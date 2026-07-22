۱۹۴ تن کالای اربعین از گمرک اصفهان خارج شد؛ صدور مجوز برای ۲۱۹ خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهستانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری ستاد اربعین حسینی استان اصفهان با اشاره به آمادگی کامل گمرک استان برای پشتیبانی از مواکب و زائران اربعین اظهار کرد: همانند سال‌های گذشته، خدمات گمرکی تا زمان بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد داشت و گمرک اصفهان خود را موظف می‌داند در تمام مراحل اعزام، استقرار و بازگشت مواکب، نیازهای این بخش را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه امسال نیز روند خدمات‌رسانی گمرکی با هماهنگی ستاد اربعین دنبال می‌شود، افزود: مرزهای پیش‌بینی‌شده برای تردد زائران و مواکب شامل مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق و تمرچین است و در کنار این گذرگاه‌ها، دو مرز سومار در استان کرمانشاه و چیلات در استان ایلام نیز به مجموعه مرزهای اربعین اضافه شده‌اند که البته فعالیت آنها با ظرفیت محدود انجام می‌شود.

مدیرکل گمرک استان اصفهان با اشاره به وضعیت مواکب معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: از مجموع ۱۸۱ موکب معرفی‌شده، تاکنون بیش از ۹۰ موکب پس از اخذ مجوزهای لازم، تشریفات گمرکی محموله‌های خود را انجام داده‌اند و روند رسیدگی به درخواست سایر مواکب نیز با سرعت در حال انجام است.

وی ادامه داد: برای اینکه فرایند خدمات‌رسانی با کمترین وقفه و بیشترین سرعت انجام شود، محل استقرار نمایندگان ستاد اربعین در گمرک استان تجهیز شده و هماهنگی‌های لازم برای حضور مستمر نیروهای مرتبط صورت گرفته است.

کوهستانی با تأکید بر اینکه خدمات گمرکی در ایام اربعین به ساعات اداری محدود نیست، گفت: همکاران ما علاوه بر زمان اداری، در روزهای تعطیل و حتی خارج از محیط گمرک نیز در خدمت مواکب هستند و در صورت نیاز، تشریفات مربوط در محل استقرار آنها در شهرستان‌های مختلف استان انجام می‌شود تا کارها معطل نماند.

وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای افزایش سرعت خدمات افزود: برای جلوگیری از هرگونه ازدحام یا تأخیر، از ظرفیت نیروهای گمرک فرودگاه نیز استفاده شده و کارشناسان بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اربعین به کار گرفته شده‌اند.

مدیرکل گمرک استان اصفهان در تشریح آمار خدمات ارائه‌شده اظهار کرد: تاکنون ۲۱۹ فقره اظهارنامه خروج موقت برای تجهیزات مواکب و جمعیت هلال‌احمر به ثبت رسیده و بر همین اساس، مجوز خروج ۲۱۹ دستگاه خودرو شامل خودروی سواری، اتوبوس، کامیون و یدک‌کش صادر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین تا ساعت ۹ صبح امروز، ۹۱ اظهارنامه از سوی مواکب ثبت شده و نزدیک به ۱۹۴ تن کالا شامل مواد غذایی، اقلام مصرفی و تجهیزات مورد نیاز مواکب از گمرک استان خارج شده است؛ اقلامی که نقش مهمی در پشتیبانی از خدمات‌رسانی به زائران در مسیر اربعین دارد.

کوهستانی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این خدمات با هدف تسهیل امور مواکب و جلوگیری از توقف در روند اعزام انجام می‌شود، گفت: تلاش ما این است که مواکب و مجموعه‌های امدادی بدون درگیری با فرایندهای زمان‌بر اداری، بتوانند اقلام و تجهیزات خود را در کوتاه‌ترین زمان به مرزها منتقل کنند.

وی تأکید کرد: رویکرد گمرک اصفهان در ایام اربعین، حضور میدانی، پاسخگویی مستمر و رفع موانع در لحظه است، از این رو این مجموعه تعطیل‌بردار نیست و هر زمان و هر مکانی که نیاز باشد، نیروهای گمرک برای انجام تشریفات و تسهیل امور در کنار مواکب و زائران حضور خواهند داشت.

مدیرکل گمرک استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم تردد و جابه‌جایی اقلام در روزهای منتهی به اربعین، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مواکب و گمرک می‌تواند نقش مؤثری در سرعت‌بخشی به خدمات و کاهش مشکلات احتمالی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حسینی داشته باشد.