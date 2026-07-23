سرویس رایگان جابجایی زائران اربعین از ارومیه به تمرچین دایر می شود

‍ به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین صدیق نیا با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و تعامل مناسب اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با شرکت‌های مسافربری و انجمن‌های صنفی بخش حمل‌ونقل مسافری جاده ای اظهار کرد: با توجه به این تعاملات، همانند سنوات گذشته، امسال نیز امکان جابه‌جایی رایگان زائران اربعین حسینی از ترمینال ارومیه به پایانه مرزی تمرچین فراهم شده است.

وی افزود: در این مسیر سرویس رایگان ساعت ۹ و ۱۰ صبح نسبت به جابجایی زائران به پایانه مرزی تمرچین اقدام خواهند کرد و درصورت افزایش درخواست سرویس‌های رایگان در ساعات عصر نیز فعال خواهند بود که امکان افرایش آن به روزانه ۸ سرویس فراهم است.

رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی ادامه داد: در صورت تکمیل ظرفیت سرویس‌های رایگان، زائران می‌توانند از سرویس‌های منظم فروش بلیت نیز برای عزیمت به پایانه مرزی تمرچین استفاده کنند تا روند سفر زائران با سهولت و نظم بیشتری انجام شود.

صدیق نیا خاطرنشان کرد: این امکان با همکاری شرکت مسافربری آذرآهو و سیما سفر فراهم شده و امیدواریم با استمرار این همکاری، خدمات شایسته‌ای به زائران اربعین حسینی ارائه شود.

وی همچنین از استقرار نیروهای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایانه مرزی مهران خبر داد و گفت: همکاران ما در پایانه مرزی مهران برای راهنمایی و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی استان که از مسیر این مرز تردد می‌کنند، مستقر شده‌اند.

رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: در پایانه مرزی مهران سکوهای مشخصی برای هدایت زائران پیش‌بینی شده و خدمات راهنمایی و هدایت مسافران به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود تا زائران در زمان بازگشت نیز بدون دغدغه و در سریع‌ترین زمان ممکن به ناوگان حمل‌ونقل مسافری دسترسی داشته باشند و با مشکل نبود یا کمبود اتوبوس مواجه نشوند.