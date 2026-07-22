به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در نشست تبیینی فعالان تجمعات شبانه مردمی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اظهار کرد : سال‌ها است که با نظام سلطه به رهبری آمریکای جنایتکار درگیر هستیم و فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کردیم و آموختیم که باید روی پای خود ایستاده و استقلال خود را حفظ کنیم و در برابر سلطه‌گران کوتاه نیامده و تسلیم نشویم.



وی افزود: تجربه کرده‌ایم که هرچقدر مقاومت کنیم پیروزی‌ها بیشتر خواهد بود و دشمنان ما متزلزل‌تر و ناامیدتر خواهند شد و همانطور که امام شهیدمان فرمودند بزرگترین تجربه ما این است که هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه تسلیم در برابر دشمنان انقلاب اسلامی است.



سردار شکارچی تصریح کرد: در پنج آبان ۱۴۰۳ رژیم جعلی صهیونیستی با محوریت آمریکای جنایتکار زیرساخت‌های پدافند هوایی کشور را مورد تعرض قرار داد و شاید مردم مجموع مردم کشورمان، متوجه بعد از آن نشدم که چه اتفاقی در حال رقم خوردن است . مدت‌ها بود که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار گفتمانشان این بود که به تعبیر خودشان ، ما اگر می‌خواهیم جبهه مقاومت را کنترل کنیم، باید به سراغ سر مار برویم لذا در پنج آبان این حرکت را برای اولین بار این حرکت را شروع کردند.

وی ادامه داد: فرماندهان ارشد نیروهای مسلح شهدای بالا مقام شهید باقری، شهید سلامی، شهید رشید و شهید سید عبدالرحیم موسوی در آن ایام به محضر امام شهید مشرف شدند و کسب تکلیف کردند .

تدابیری را دریافت کردند که ما بر اساس آن تدابیر و نیز برآوردها گویای این بود که دشمنان ما در اوایل دی ماه همان سال حرکت هجومی خود را علیه ما آغاز خواهند کرد و یک آرایش جنگی در قالب رزمایش‌های اقتدار در کشور انجام شد.



وی گفت: این حرکت در اول دی ماه انجام شد و تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ ادامه یافت. خود این آمادگی یکی از عوامل پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است زیرا اگر این رزمایش برگزار نشده و این حرکت با غافلگیری دشمن انجام می‌شد، نتایج دیگری را در آن ایام و در آن جنگ پرشدت و تمام عیار را شاهد می‌شدیم، زیرا نیت دشمن این بود که ظرف یک هفته نظام جمهوری اسلامی را بر راه‌اندازی کرده و در هفته بعد از آن نسبت به تجزیه کشور اقدام کند.

سردار شکارچی اظهار کرد دشمن با این تصور که مردم در ۲۳، ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ علیه نظام وارد خیابان خواهند شد، جنگ را آغاز کرد، اما این محاسبه کاملاً معکوس شد و مردم با حمایت گسترده از نیروهای مسلح، وحدت ملی را به نمایش گذاشتند.



وی افزود : فرمانده معظم کل قوا ظرف چند ساعت جانشین فرماندهان شهید را منصوب کردند و عملیات تهاجمی نیروهای مسلح علیه رژیم صهیونیستی آغاز شد. با وجود نقش مستقیم آمریکا در هدایت و پشتیبانی جنگ، این کشور تا روز پایانی به‌صورت علنی وارد میدان نشد و سپس تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داد.



سخنگوی ارشد نیروهای مسلح بیان کرد : از روز هفتم جنگ دشمن از براندازی نظام و تجزیه کشور مأیوس شد و به دنبال پایان دادن به جنگ رفت. از طرفی شدت عملیات نیروهای مسلح افزایش یافت و بر اساس بانک اهداف از پیش طراحی‌شده، ضربات سنگینی به مراکز راداری، جنگ الکترونیک و دیگر زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی وارد شد. وی بیان کرد تجربه عملیات‌های وعده صادق یک و وعده صادق دو موجب شناسایی ضعف‌های دشمن و رفع نقاط ضعف داخلی شد.



سردار شکارچی عنوان کرد : آمریکا برای جلوگیری از بی‌آبرویی، حمله محدودی به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام داد، اما با پاسخ قاطع نیروهای مسلح مواجه و جنگ متوقف شد.



وی خاطرنشان کرد همه طرف‌ها تا ۹ اسفند از فرصت توقف جنگ برای بازسازی توان خود استفاده کردند، اما برآورد نیروهای مسلح از همان روز توقف جنگ، وقوع مجدد جنگی شدیدتر و طولانی‌تر بود. در جنگ ۱۲ روزه قرار بود شورش‌های داخلی با جنگ سخت ترکیب شود، اما بصیرت و مقاومت مردم این طرح را ناکام گذاشت.



سردار شکارچی با اشاره به فتنه هجدهم و نوزدهم دی، خاطر نشان کرد: دشمن سپس تصمیم گرفت ابتدا در ۱۷ و ۱۸ دی‌ماه فتنه و آشوب ایجاد کند و آن را با عملیات نظامی ۹ اسفند پیوند دهد، اما این سناریو نیز با هوشیاری مردم و مدیریت فرماندهی نظام شکست خورد.



سردار شکارچی گفت: راهبرد بعدی دشمن، ترور رهبر انقلاب در نخستین روز جنگ و شهادت فرماندهان ارشد بود تا ظرف یک هفته تا ۱۰ روز نظام فروبپاشد، اما این محاسبه نیز نادرست از آب درآمد. پیش‌بینی تعیین دو تا سه جانشین برای هر فرمانده و تدابیر از پیش ابلاغ‌شده، مانع هرگونه خلأ فرماندهی شد و عملیات نیروهای مسلح بدون وقفه ادامه یافت.



وی با اشاره به تجهیزات و فناوری پیشرفته دشمن، بیان کرد: دشمن از پیشرفته‌ترین تسلیحات و فناوری‌هایی که حتی تاکنون در هیچ جنگی استفاده نشده بود علیه جمهوری اسلامی بهره گرفت، اما موفق به تحقق اهداف خود نشد. عقب‌نشینی و فرار در فرهنگ جمهوری اسلامی حرام است و آنچه در میدان رخ داده، استفاده از فرصت و حفظ موضع برتر بوده است.



سخنگوی ارشد نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: دشمن در سطح تاکتیکی خسارت‌هایی وارد کرد و فرماندهان، کودکان و امام شهید امت به شهادت رسیدند، اما اهداف راهبردی آن، از جمله فروپاشی نظام، تجزیه کشور، نابودی توان هسته‌ای و موشکی، توقف تولید موشک، تصرف تنگه هرمز، جزایر راهبردی مانند خارک و غارت منابع نفت و گاز محقق نشد. وی افزود حتی در طول ۴۰ روز جنگ تولید موشک و پهپاد متوقف نشد و بخشی از مراکز تولید موشکی همچنان برای دشمن ناشناخته باقی مانده است.



سردار شکارچی اظهار کرد: دشمن با برجسته‌سازی خسارت‌های عملیاتی در جنگ رسانه‌ای تلاش می‌کند شکست راهبردی خود را پنهان کند، در حالی که بسیاری از شخصیت‌های معتبر جهان به شکست آمریکا اعتراف کرده‌اند. راهبرد جمهوری اسلامی، اخراج آمریکا از غرب آسیا و در نهایت محو رژیم صهیونیستی است.



وی بیان کرد: پیام اخیر مقام معظم رهبری هشداری برای حفظ وحدت ملی و جلوگیری از اختلاف است. دشمن دیگر توان آغاز جنگ سخت را ندارد و اکنون بر ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان تمرکز کرده است.



سردار شکارچی تاکید کرد : حفظ وحدت ملی، تبعیت از مقام معظم رهبری و انسجام میان مردم و مسئولان، ضامن حفظ دستاوردها و پیروزی‌های کشور خواهد بود.

