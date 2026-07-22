به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین، عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت ولی امر مسلمین امام سید علی حسینی خامنهای که با حضور خبرنگاران و فعالان رسانهای استان برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی رسانهها در جنگ نرم، اظهار کرد: خبرنگاران و فعالان رسانهای با روایت دقیق، مسئولانه و امیدآفرین از رویدادها، نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه، تقویت انسجام ملی و خنثیسازی عملیات روانی دشمن ایفا میکنند.
وی از تلاش اصحاب رسانه در پوشش و روایت تحولات اخیر قدردانی کرد و افزود: خبرنگاران در روزهای حساس اخیر با حضور میدانی و روایت هوشمندانه وقایع، رسالت حرفهای خود را به شایستگی انجام دادند و نقش مؤثری در آگاهیبخشی و حفظ انسجام اجتماعی داشتند.
وی با اشاره به دیدگاههای رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه فرهنگ، هنر و رسانه افزود: رهبر انقلاب همواره رسانه را یکی از مؤثرترین ابزارهای جنگ نرم دانستهاند و بر این باورند که خبرنگاران، سربازان خط مقدم این میدان هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، امیدآفرینی را یکی از مهمترین مأموریتهای رسانهها برشمرد و گفت: انتشار اخبار صحیح، دقیق و امیدبخش میتواند روحیه جامعه را تقویت کرده و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
گلچین ادامه داد: رسانهها علاوه بر اطلاعرسانی، وظیفه روشنگری و بصیرتافزایی را نیز بر عهده دارند و باید با ارائه تحلیلهای دقیق و آگاهیبخش، زمینه ارتقای شناخت عمومی را فراهم کنند.
وی با تأکید بر جایگاه اخلاق حرفهای در فعالیت رسانهای اظهار کرد: صداقت، امانتداری، زمانشناسی و هوشمندی در انتشار اخبار از مهمترین ویژگیهای یک خبرنگار حرفهای و متعهد است و رعایت این اصول، سرمایه اجتماعی رسانهها را افزایش میدهد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با هشدار نسبت به آثار مخرب شایعهپراکنی و سیاهنمایی، گفت: رسانههای مسئول باید با پرهیز از انتشار اخبار غیرمستند و مقابله با شایعات، مانع سوءاستفاده جریانهای معاند شوند و با روایت واقعیتها، فضای امید و آرامش را در جامعه تقویت کنند.
گلچین حفظ استقلال فکری، توجه به منافع ملی و تقویت وحدت و همدلی را از دیگر وظایف اصحاب رسانه دانست و افزود: خبرنگاران میتوانند با تولید محتوای حرفهای و مسئولانه، نقش مؤثری در توسعه فرهنگی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف کشور ایفا کنند.
وی افزود: امید است اصحاب رسانه با همدلی، مسئولیتپذیری و پایبندی به اخلاق حرفهای، همچنان در مسیر آگاهیبخشی، امیدآفرینی و تقویت وحدت ملی گام بردارند.
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