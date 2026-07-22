به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت ولی امر مسلمین امام سید علی خامنهای با بیان اینکه ولایت فقیه ستون اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: تمام تلاش امام راحل و رهبران انقلاب اسلامی، اعتلای ایران، عزت اسلام و حفظ استقلال کشور بوده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی افزود: بیان ابعاد شخصیتی و جایگاه رهبران الهی انقلاب اسلامی با واژهها دشوار است، چرا که عمق اثرگذاری این جایگاه در جامعه ایران و ملتهای مختلف، فراتر از توصیفهای معمول است.
وی ادامه داد: یکی از نقاط مشترک در نگاهها به ولایت فقیه، نقش تعیینکننده رهبری دینی در هدایت جامعه اسلامی، حفظ استقلال کشور و ایجاد اقتدار در عرصههای مختلف است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر اینکه اسلامیت و ایرانیت دو مفهوم جداییناپذیر هستند، گفت: عزتی که امروز ایران اسلامی از آن برخوردار است، تنها یک شعار نیست، بلکه حقیقتی است که در عرصههای مختلف به اثبات رسیده و قدرتهای بزرگ جهان را به واکنش واداشته است.
حسینی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، رهبران انقلاب تمام ظرفیت خود را برای اعتلای ایران، توسعه علمی، تقویت توان دفاعی، پیشرفت فرهنگی و حفظ هویت ملی و اسلامی به کار گرفتهاند.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف جایگاه ولایت فقیه در افکار عمومی گفت: دشمن سالها در عرصه جنگ شناختی تلاش کرد با انتشار شایعات و روایتهای نادرست، نگاه مردم به رهبری را مخدوش کند، اما شهادت رهبر امت موجب شد بسیاری از این نقشهها خنثی شود و دلها و ذهنهای مردم بیش از گذشته نسبت به حقیقت این جایگاه آگاه شود.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه برخی شهادتها منشأ یک حرکت اجتماعی بزرگ میشوند، افزود: شهادت رهبران الهی در طول تاریخ همواره موجب بیداری ملتها شده و خون پاک شهیدان، مسیر حرکت جوامع را روشنتر کرده است.
حسینی با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در جامعه اسلامی گفت: آنچه امروز در زیارت اربعین حسینی مشاهده میشود، جلوهای از همان فرهنگ ایثار، مقاومت و وفاداری است که ملتها را به یکدیگر پیوند داده است.
وی خاطرنشان کرد: محبت و ارادت ملتهای مختلف به رهبر انقلاب اسلامی نشاندهنده عمق نفوذ معنوی این گفتمان در میان آزادگان جهان است و این پیوندها با زور و قدرت نظامی ایجاد نشده، بلکه حاصل باور و اعتقاد ملتهاست.
فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین از نقش مهم رسانهها در روایت صحیح واقعیتها سخن گفت و اظهار کرد: اصحاب رسانه در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و باید با هوشمندی، صداقت و مسئولیتپذیری، واقعیتها را برای جامعه تبیین کنند.
وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت درست از دستاوردهای انقلاب، جایگاه ولایت فقیه و مقاومت ملت ایران هستیم تا اجازه داده نشود دشمن با جنگ روایتها افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
حسینی با قدردانی از تلاش خبرنگاران استان گلستان گفت: رسانههای متعهد میتوانند با روشنگری و تولید محتوای اثرگذار، نقش مهمی در حفظ امید، انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه ملی ایفا کنند.
رسانهها روایتگر پیروزی ملت ایران در برابر جنگ ترکیبی دشمن باشند
و با بیان اینکه ملتسازی بر پایه پیوندهای عمیق اعتقادی، فرهنگی و هویتی شکل میگیرد، افزود: وقتی مردم شهرها و اقوام مختلف در کنار یکدیگر قرار میگیرند، از یک مجموعه پراکنده به یک ملت واحد تبدیل میشوند و عامل اصلی این پیوند، باورها، ارزشها و آرمانهای مشترک است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: این پیوند در سطحی بالاتر به شکل امت اسلامی معنا پیدا میکند؛ جایی که ملتها با محوریت اعتقادات مشترک و رهبری دینی در کنار یکدیگر قرار میگیرند و یک حرکت بزرگ تاریخی را رقم میزنند.
حسینی با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز رسانه یکی از مهمترین ابزارهای قدرت در جهان است و اهمیت آن کمتر از تجهیزات نظامی نیست؛ چرا که کسی که روایت را در اختیار دارد، میتواند افکار عمومی را مدیریت کند.
وی خطاب به اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران باید جایگاه خود را به عنوان مدافعان جبهه فرهنگی کشور بشناسند و بدانند قلم آنها در کنار مجاهدتهای رزمندگان در میدان، نقشآفرین است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق، عقلانیت و نگاه مسئولانه در فعالیت رسانهای افزود: روایت پیروزی نیازمند صداقت، مهربانی، عقلانیت و توجه به مصالح عمومی جامعه است و رسانه باید به گونهای عمل کند که موجب امیدآفرینی، وحدت و تقویت سرمایه اجتماعی شود.
وی با بیان اینکه دشمن تلاش میکند واقعیتها را وارونه نشان دهد، گفت: امروز شاهد تلاش گسترده جریانهای معاند برای تحریف دستاوردها و ایجاد ناامیدی در جامعه هستیم و در چنین شرایطی، وظیفه رسانههای داخلی، روایت صحیح واقعیتها و مقابله با جنگ شناختی دشمن است.
حسینی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی خاطرنشان کرد: امروز زمان اختلاف و دعوای داخلی نیست؛ همه جریانها و سلیقهها باید با وجود تفاوتها، بر سر دشمن مشترک و دفاع از منافع ملی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی افزود: ملت ایران در طول سالهای گذشته مسیرهای سختی را پشت سر گذاشته و هر مرحله، زمینهساز رسیدن به قلههای بالاتر شده است؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، کشور به قله نزدیک است و سختیهای مسیر، نشانه نزدیک شدن به موفقیتهای بزرگتر است.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای گفت: قدرت ایران اسلامی تنها در توان نظامی خلاصه نمیشود، بلکه ریشه در رهبری شجاع، ملت وفادار، فرهنگ غنی و ظرفیتهای تمدنی کشور دارد.
وی افزود: امروز باید روایت قدرت ایران، عزت ملت و ایستادگی مردم در برابر نظام سلطه با افتخار و صلابت برای نسلهای آینده بازگو شود.
حسینی با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار کرد: این منطقه یکی از مؤلفههای مهم قدرت جمهوری اسلامی ایران است و اقتدار کشور در این حوزه، معادلات قدرت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: دشمنان تلاش میکنند قدرت و اثرگذاری ایران را کمرنگ نشان دهند، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، قدرت بازدارندگی و حمایت ملت خود توانسته در برابر فشارهای گسترده ایستادگی کند.
فرمانده سپاه نینوا گلستان تأکید کرد: مسیر عزت و اقتدار ملتها همواره با ایستادگی و عبور از سختیها همراه بوده است و شهدای بزرگ انقلاب و دفاع از کشور، با تقدیم جان خود این مسیر را برای ملت ایران هموار کردهاند؛ بنابراین وظیفه امروز ما ادامه راه شهدا و روایت صحیح این حماسههاست.
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