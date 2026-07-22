  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۸

حسینی: شهادت رهبر امت، دل‌ها و ملت‌ها را علیه دشمن متحد کرد

حسینی: شهادت رهبر امت، دل‌ها و ملت‌ها را علیه دشمن متحد کرد

گرگان-فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر نقش ولایت فقیه در عزت و اقتدار ایران اسلامی گفت: شهادت رهبر امت، توطئه‌های جنگ شناختی دشمن را خنثی کرد و موجب بیداری و انسجام بیشتر ملت‌ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت شهادت ولی امر مسلمین امام سید علی خامنه‌ای با بیان اینکه ولایت فقیه ستون اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: تمام تلاش امام راحل و رهبران انقلاب اسلامی، اعتلای ایران، عزت اسلام و حفظ استقلال کشور بوده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: بیان ابعاد شخصیتی و جایگاه رهبران الهی انقلاب اسلامی با واژه‌ها دشوار است، چرا که عمق اثرگذاری این جایگاه در جامعه ایران و ملت‌های مختلف، فراتر از توصیف‌های معمول است.

وی ادامه داد: یکی از نقاط مشترک در نگاه‌ها به ولایت فقیه، نقش تعیین‌کننده رهبری دینی در هدایت جامعه اسلامی، حفظ استقلال کشور و ایجاد اقتدار در عرصه‌های مختلف است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر اینکه اسلامیت و ایرانیت دو مفهوم جدایی‌ناپذیر هستند، گفت: عزتی که امروز ایران اسلامی از آن برخوردار است، تنها یک شعار نیست، بلکه حقیقتی است که در عرصه‌های مختلف به اثبات رسیده و قدرت‌های بزرگ جهان را به واکنش واداشته است.

حسینی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، رهبران انقلاب تمام ظرفیت خود را برای اعتلای ایران، توسعه علمی، تقویت توان دفاعی، پیشرفت فرهنگی و حفظ هویت ملی و اسلامی به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف جایگاه ولایت فقیه در افکار عمومی گفت: دشمن سال‌ها در عرصه جنگ شناختی تلاش کرد با انتشار شایعات و روایت‌های نادرست، نگاه مردم به رهبری را مخدوش کند، اما شهادت رهبر امت موجب شد بسیاری از این نقشه‌ها خنثی شود و دل‌ها و ذهن‌های مردم بیش از گذشته نسبت به حقیقت این جایگاه آگاه شود.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه برخی شهادت‌ها منشأ یک حرکت اجتماعی بزرگ می‌شوند، افزود: شهادت رهبران الهی در طول تاریخ همواره موجب بیداری ملت‌ها شده و خون پاک شهیدان، مسیر حرکت جوامع را روشن‌تر کرده است.

حسینی با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در جامعه اسلامی گفت: آنچه امروز در زیارت اربعین حسینی مشاهده می‌شود، جلوه‌ای از همان فرهنگ ایثار، مقاومت و وفاداری است که ملت‌ها را به یکدیگر پیوند داده است.

وی خاطرنشان کرد: محبت و ارادت ملت‌های مختلف به رهبر انقلاب اسلامی نشان‌دهنده عمق نفوذ معنوی این گفتمان در میان آزادگان جهان است و این پیوندها با زور و قدرت نظامی ایجاد نشده، بلکه حاصل باور و اعتقاد ملت‌هاست.

فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین از نقش مهم رسانه‌ها در روایت صحیح واقعیت‌ها سخن گفت و اظهار کرد: اصحاب رسانه در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و باید با هوشمندی، صداقت و مسئولیت‌پذیری، واقعیت‌ها را برای جامعه تبیین کنند.

وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت درست از دستاوردهای انقلاب، جایگاه ولایت فقیه و مقاومت ملت ایران هستیم تا اجازه داده نشود دشمن با جنگ روایت‌ها افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

حسینی با قدردانی از تلاش خبرنگاران استان گلستان گفت: رسانه‌های متعهد می‌توانند با روشنگری و تولید محتوای اثرگذار، نقش مهمی در حفظ امید، انسجام اجتماعی و تقویت سرمایه ملی ایفا کنند.

رسانه‌ها روایتگر پیروزی ملت ایران در برابر جنگ ترکیبی دشمن باشند

و با بیان اینکه ملت‌سازی بر پایه پیوندهای عمیق اعتقادی، فرهنگی و هویتی شکل می‌گیرد، افزود: وقتی مردم شهرها و اقوام مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، از یک مجموعه پراکنده به یک ملت واحد تبدیل می‌شوند و عامل اصلی این پیوند، باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های مشترک است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان ادامه داد: این پیوند در سطحی بالاتر به شکل امت اسلامی معنا پیدا می‌کند؛ جایی که ملت‌ها با محوریت اعتقادات مشترک و رهبری دینی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و یک حرکت بزرگ تاریخی را رقم می‌زنند.

حسینی با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز رسانه یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت در جهان است و اهمیت آن کمتر از تجهیزات نظامی نیست؛ چرا که کسی که روایت را در اختیار دارد، می‌تواند افکار عمومی را مدیریت کند.

وی خطاب به اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران باید جایگاه خود را به عنوان مدافعان جبهه فرهنگی کشور بشناسند و بدانند قلم آنها در کنار مجاهدت‌های رزمندگان در میدان، نقش‌آفرین است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق، عقلانیت و نگاه مسئولانه در فعالیت رسانه‌ای افزود: روایت پیروزی نیازمند صداقت، مهربانی، عقلانیت و توجه به مصالح عمومی جامعه است و رسانه باید به گونه‌ای عمل کند که موجب امیدآفرینی، وحدت و تقویت سرمایه اجتماعی شود.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند واقعیت‌ها را وارونه نشان دهد، گفت: امروز شاهد تلاش گسترده جریان‌های معاند برای تحریف دستاوردها و ایجاد ناامیدی در جامعه هستیم و در چنین شرایطی، وظیفه رسانه‌های داخلی، روایت صحیح واقعیت‌ها و مقابله با جنگ شناختی دشمن است.

حسینی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی خاطرنشان کرد: امروز زمان اختلاف و دعوای داخلی نیست؛ همه جریان‌ها و سلیقه‌ها باید با وجود تفاوت‌ها، بر سر دشمن مشترک و دفاع از منافع ملی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: ملت ایران در طول سال‌های گذشته مسیرهای سختی را پشت سر گذاشته و هر مرحله، زمینه‌ساز رسیدن به قله‌های بالاتر شده است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، کشور به قله نزدیک است و سختی‌های مسیر، نشانه نزدیک شدن به موفقیت‌های بزرگ‌تر است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای گفت: قدرت ایران اسلامی تنها در توان نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در رهبری شجاع، ملت وفادار، فرهنگ غنی و ظرفیت‌های تمدنی کشور دارد.

وی افزود: امروز باید روایت قدرت ایران، عزت ملت و ایستادگی مردم در برابر نظام سلطه با افتخار و صلابت برای نسل‌های آینده بازگو شود.

 حسینی با اشاره به اهمیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار کرد: این منطقه یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت جمهوری اسلامی ایران است و اقتدار کشور در این حوزه، معادلات قدرت جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند قدرت و اثرگذاری ایران را کمرنگ نشان دهند، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، قدرت بازدارندگی و حمایت ملت خود توانسته در برابر فشارهای گسترده ایستادگی کند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان تأکید کرد: مسیر عزت و اقتدار ملت‌ها همواره با ایستادگی و عبور از سختی‌ها همراه بوده است و شهدای بزرگ انقلاب و دفاع از کشور، با تقدیم جان خود این مسیر را برای ملت ایران هموار کرده‌اند؛ بنابراین وظیفه امروز ما ادامه راه شهدا و روایت صحیح این حماسه‌هاست.

کد مطلب 6896254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها