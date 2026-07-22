صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنوع گسترده میزبانهای این آفت، اظهار کرد: مگس میوه مدیترانهای به دلیل برخورداری از دامنه میزبانی وسیع، در صورت فراهم بودن شرایط آب و هوایی مساعد، در تمام طول سال فعال است و از این رو، ردیابی و پایش مستمر باغات برای اجرای مدیریت مؤثر، امری حیاتی و اجتنابناپذیر محسوب میشود.
محمدی با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت این آفت در تلههای ردیابی و پیشآگاهی، زنگ خطری جدی برای باغداران است، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی همه باغداران در یک ناحیه مشخص، نقش تعیینکنندهای در موفقیت برنامههای کنترل دارد و اقدامات جزیرهای نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
وی در ادامه با تشریح مهمترین اقدامات پیشگیرانه و کنترلی، از باغداران خواست به ریزش مشکوک میوه در پای درختان توجه کرده و علت آن را شناسایی کنند، چرا که ریزش زودهنگام میوه، یکی از نشانههای اولیه آلودگی به این آفت است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین بر برداشت کامل و بهموقع کلیه میوههای باقیمانده از سال قبل، به ویژه مرکباتی نظیر نارنج و پرتقال والنسیا، در ابتدای فصل تأکید کرد و گفت: باقی ماندن این میوهها روی درختان، بستر مناسبی برای زمستانگذرانی و افزایش جمعیت آفت در فصل جدید فراهم میکند.
محمدی با اشاره به ضرورت برداشت سریع میوههای رسیده از جمله هستهدارها و دانهدارها، تصریح کرد: تأخیر در برداشت میوههای رسیده، خطر حمله مگس میوه را به شدت افزایش میدهد و باغداران باید هر چه سریعتر نسبت به برداشت محصولات خود اقدام کنند.
وی همچنین برداشت زودهنگام برخی میوهها نظیر خرمالو، شلیل و هلو را توصیه کرد و افزود: این میوهها فرآیند رسیدگی خود را پس از برداشت نیز ادامه میدهند و برداشت پیشرس آنها، ضمن کاهش خسارت آفت، کیفیت نهایی محصول را نیز حفظ میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت بهداشت گیاهی باغ تأکید کرد و گفت: جمعآوری و دفن میوههای آلوده در عمق حداقل ۵۰ سانتیمتری خاک و یا نگهداری آنها در کیسههای نایلونی ضخیم و بدون منفذ، از خروج لاروها و شفیرهها و آلودگی مجدد باغ جلوگیری میکند.
محمدی شخم سطحی باغات، باغچهها و حتی حیاط منازل در ناحیه سایهانداز درختان را از دیگر اقدامات مؤثر برشمرد و خاطرنشان کرد: این کار باعث از بین رفتن شفیرههای مدفون در خاک شده و چرخه زندگی آفت را مختل میکند.
وی با تأکید بر اهمیت اقدام گروهی، ادامه داد: بهتر است در یک ناحیه مشخص، همه باغداران با هم نسبت به کنترل آفت اقدام کنند، زیرا اقدامات فردی و پراکنده، کارایی لازم را نداشته و آفت به راحتی از باغی به باغ دیگر منتقل میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان با اشاره به روشهای نوین کنترل، تصریح کرد: نصب تلههای جلبکننده فرمونی و غذایی و همچنین استفاده از جلبکنندههای پروتئینی مایع در محلولپاشیها، مؤثرترین روشهای توصیهشده برای کنترل جمعیت مگس میوه در مجاورت محصول هستند و باغداران میتوانند با بهرهگیری از این روشها، خسارت ناشی از آفت را به حداقل ممکن برسانند.
محمدی در پایان با قدردانی از همکاری باغداران در اجرای برنامههای مدیریت تلفیقی آفات، ابراز امیدواری کرد که با رعایت دقیق توصیههای فنی و همکاری همهجانبه، بتوان از طغیان جمعیت این آفت جلوگیری کرده و محصولات باکیفیتی را به بازار عرضه کرد.
نظر شما