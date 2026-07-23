رکورد ۵۰ درجه در جنوب؛ میانگین دمای کشور ۱.۲ درجه بالاتر از حد نرمال

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های منتشر شده سازمان هواشناسی وضعیت دمایی کشور از ابتدای سال‌آبی جاری (یکم مهر) تا پایان روز ۳۰ تیر ۱۴۰۵، در استان فارس با ثبت دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه لامرد، گرم‌ترین نقطه کشور بوده است. در مقابل، استان اردبیل با ثبت دمای ۸.۹ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه فرودگاه اردبیل، سردترین دمای کشور برآورد شده است.

در بخش مقایسه‌ای داده‌های دمایی، اطلاعات میانگین دمای کشور بیانگر آن است که میانگین دمای کشور در مقایسه با بازه هفت روز گذشته ۳۱.۶ درجه سانتی‌گراد بوده که در قیاس با مقدار بلندمدت این دوره یعنی ۲۹.۸ درجه سانتی‌گراد، افزایش ۱.۸ درجه‌ای را نشان می‌دهد.

بررسی میانگین دما از ابتدای ماه جاری نیز نشان می‌دهد که مقدار ثبت‌شده ۳۰.۵ درجه سانتی‌گراد بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۹.۴ درجه سانتی‌گراد، افزایش ۱.۱ درجه‌ای را تجربه کرده است. این وضعیت در قیاس با میانگین دمای فصل جاری با ثبت عدد ۳۰.۵ درجه سانتی‌گراد در مقایسه با میانگین بلندمدت فصلی ۲۹.۴ درجه سانتی‌گراد، افزایشی معادل ۱.۱ درجه را نشان می‌دهد.

در عین حال، به‌طور میانگین دمای کشور از آغاز سال زراعی تا پایان روز ۳۰ تیرماه، ۱۷.۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۶.۲ درجه سانتی‌گراد، افزایشی ۱.۲ درجه‌ای را نشان می‌دهد. این موضوع بیانگر آن است که با وجود نوسانات کوتاه‌مدت و کاهش‌های خفیف دما در مقاطع ماهانه و فصلی، روند کلی دما در مقیاس سال آبی همچنان بالاتر از حد نرمال بلندمدت قرار دارد.

افزایش ۲ درصدی بارش‌های سال‌آبی جاری نسبت به بلندمدت

بررسی نقشه‌های بارش کشور از ابتدای سال آبی تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد وضعیت بارش در مناطق مختلف کشور از پراکنش متفاوتی برخوردار بوده و میزان تأمین آب کشور تا این تاریخ به ۹۸.۷۲ درصد رسیده است؛ همچنین بر اساس نقشه بارش تجمعی کشور از ابتدای سال آبی تاکنون، توزیع بارش‌ها در استان‌ها و ارتفاعات مختلف یکسان نبوده و بیشترین میزان بارندگی در استان‌های شمالی، شمال‌غربی، غربی و برخی مناطق کوهستانی کشور به ثبت رسیده است.

مطابق آخرین گزارش‌های سازمان هواشناسی، بیشترین بارش‌ها در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، بخش‌هایی از خراسان جنوبی، گلستان، مازندران، گیلان، نقاطی از استان‌های البرز و قزوین، همچنین استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، بخش‌هایی از چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و برخی نواحی کوهستانی استان‌های مرکزی متمرکز بوده است.

بر اساس این داده‌ها، استان‌های شمالی، شمال‌غربی، غربی و جنوب‌غربی کشور، بخش‌هایی از رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس و نواحی جنوبی حاشیه خلیج فارس بیشترین میزان بارش را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که برخی مناطق مرکزی و شرقی کشور که در محدوده‌های زرد و نارنجی نقشه قرار دارند، تنها بارش‌های کم تا متوسط را ثبت کرده‌اند.

بررسی روند بارش‌ها در هفت روز گذشته نیز نشان می‌دهد میانگین بارش کشور به ۰.۳ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت این بازه زمانی، کاهش ۶۷.۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین از ابتدای ماه جاری تاکنون، مجموع بارش‌های ثبت‌شده ۴.۰ میلی‌متر بوده که نسبت به دوره بلندمدت مشابه، ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

بررسی آمار بارش از ابتدای فصل جاری نیز حاکی از آن است که تاکنون ۴.۰ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت فصل، افزایش ۵.۵ درصدی داشته است. همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، مجموع بارش‌های کشور به ۲۳۰.۷ میلی‌متر رسیده است. این در حالی است که میانگین بلندمدت این دوره ۲۲۶.۲ میلی‌متر بوده و بر این اساس، میزان بارش نسبت به بلندمدت ۲.۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.