تردد ۳۵ هزار زائر کربلا از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر دشتی‌پور اظهار کرد: با آغاز موج حضور زائران در اربعین حسینی، مرز مهران به مانند سال‌های گذشته با استقبال قابل توجه زائران مواجه شده است.

وی افزود: بر این اساس در ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۳۵۴۶۴ نفر از این مرز تردد کرده اند که در این بین تعداد ۲۵۶۵۸ نفر از زائران ایرانی از مرز مهران خارج و به کشور عراق وارد شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام تصریح کرد: همچنین در این مدت تعداد ۵۴۲۳ نفر از زائران وارد کشور شده‌اند.

دشتی‌پور اضافه کرد: تعداد ۳۷۱۶ زائر خارجی نیز در ۲۴ ساعت گذشته از مرز مهران وارد کشور عراق شدند و تعداد ۶۶۷ نفر زائران خارجی نیز از طریق مرز مهران وارد کشور شده‌اند.