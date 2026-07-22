حریفان تیم فوتبال امید ایران فردا مشخص می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مراسم قرعه‌کشی رشته‌های تیمی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا از جمله مسابقات فوتبال ساعت ۱۳:۰۰ روز ۲۳ جولای ۲۰۲۶ (۷:۳۰ صبح روز پنج‌شنبه اول مردادماه به وقت ایران) برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا (AINAGOC)، علاوه بر فوتبال، مراسم قرعه‌کشی رشته‌های واترپلو، هندبال، سپک‌تاکرا، کبدی، کریکت، راگبی و والیبال نیز به صورت همزمان برگزار می‌شود و این مراسم به صورت زنده از طریق کانال رسمی بازی‌های آسیایی پخش خواهد شد.

بر اساس سیدبندی اعلام شده از سوی کمیته برگزاری، تیم ملی امید ایران در گلدان سوم قرعه‌کشی قرار گرفته است. گلدان نخست را تیم‌های ژاپن (میزبان)، کره‌جنوبی، چین و ویتنام تشکیل می‌دهند، گلدان دوم شامل ازبکستان، امارات، عربستان و تایلند است و در گلدان سوم نیز ایران در کنار قطر، قرقیزستان و فیلیپین قرار دارد.

تیم ملی امید ایران روند آماده‌سازی خود را زیر نظر حسین عبدی دنبال می‌کند و پس از برگزاری اردوی ۱۲ روزه در کایسری ترکیه و انجام سه دیدار تدارکاتی برابر تیم‌های کایسری‌اسپور، مانیسا و گنجلربیرلیغی، اکنون در انتظار مشخص شدن رقبای خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی است.