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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

اعلام زمان بازی دوستانه تیم ملی امید و کایسری اسپور ترکیه

اعلام زمان بازی دوستانه تیم ملی امید و کایسری اسپور ترکیه

تیم ملی امید ایران در نخستین بازی تدارکاتی خود در اردوی ترکیه به مصاف کایسری اسپور می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی ۱۲ روزه تیم ملی امید ایران از پنجشنبه هفته گذشته در شهر کایسری آغاز شد تا شاگردان حسین عبدی با برگزاری تمرینات منظم و انجام بازی‌های دوستانه آمادگی بیشتری را در فاصله باقی‌مانده تا رقابت های آسیایی ناگویا کسب کنند.

ملی‌پوشان زیر ۲۳ سال ایران فردا یکشنبه اولین بازی خود را مقابل کایسری اسپور ترکیه برگزار می‌کند.

این دیدار راس ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در ورزشگاه ارجیه در شهر کایسری برگزار می شود.

این بازی با درخواست کادرفنی هر دو تیم پشت درهای بسته برگزار می شود تا آخرین ایده های فنی خود را در میدان مسابقه پیاده کنند.

کد مطلب 6885067

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