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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

آیت‌الله مکارم شیرازی: مدیریت حج امسال شایسته تقدیر است

آیت‌الله مکارم شیرازی: مدیریت حج امسال شایسته تقدیر است

قم- مرجع تقلید شیعیان با تقدیر از روند برگزاری مناسک حج امسال، مدیریت و برنامه‌ریزی انجام‌شده در خدمت‌رسانی به زائران ایرانی را شایسته تقدیر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، از تلاش‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران ایرانی و مدیریت مطلوب برنامه‌های حج تقدیر کرد.

وی با اشاره به روند مطلوب برگزاری مناسک حج امسال خاطرنشان کرد: الحمدلله برنامه‌های حج به‌خوبی پیش رفته است و این امر نتیجه تلاش و مدیریت مناسب دست‌اندرکاران این حوزه است.

این مرجع تقلید با ابراز امیدواری نسبت به ادامه موفقیت در برنامه‌های حج، افزود: امیدوارم برنامه‌ها با هماهنگی کامل ادامه یابد و بتوانی با تدبیر و مدیریت مناسب و با توجه به تجربه و شناختی که از شرایط موجود داری، ان‌شاءالله حج و عمره را به‌خوبی برنامه‌ریزی و اجرا کنی.

آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه اقدامی که بهانه‌ای در اختیار طرف مقابل قرار دهد، تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با دقت و مدیریت لازم دنبال شود.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب گزارشی از روند برگزاری حج ۱۴۰۵ را برای این مرجع تقلید ارائه کرد.

کد مطلب 6896251

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