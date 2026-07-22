به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، از تلاش‌های انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران ایرانی و مدیریت مطلوب برنامه‌های حج تقدیر کرد.



وی با اشاره به روند مطلوب برگزاری مناسک حج امسال خاطرنشان کرد: الحمدلله برنامه‌های حج به‌خوبی پیش رفته است و این امر نتیجه تلاش و مدیریت مناسب دست‌اندرکاران این حوزه است.



این مرجع تقلید با ابراز امیدواری نسبت به ادامه موفقیت در برنامه‌های حج، افزود: امیدوارم برنامه‌ها با هماهنگی کامل ادامه یابد و بتوانی با تدبیر و مدیریت مناسب و با توجه به تجربه و شناختی که از شرایط موجود داری، ان‌شاءالله حج و عمره را به‌خوبی برنامه‌ریزی و اجرا کنی.



آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه اقدامی که بهانه‌ای در اختیار طرف مقابل قرار دهد، تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با دقت و مدیریت لازم دنبال شود.



در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب گزارشی از روند برگزاری حج ۱۴۰۵ را برای این مرجع تقلید ارائه کرد.