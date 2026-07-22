به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: ماموران پلیس فراشبند در اجرای طرح مقابله با احتکار کالاهاس اساسی، با اقدامات فنی از احتکار برنج در انباری در سطح شهر مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار مذکور موفق به کشف ۶۵ هزار و ۴۷۰ کیلوگرم برنج احتکار شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: محل احتکار پلمپ، پرونده مقدماتی تشکیل و در این خصوص یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.