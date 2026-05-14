کشف احتکار ۱۷۰ میلیاردی برنج و گردو در لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک زاده در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس، بیان کرد: در اجرای طرح‌های مقابله با محتکران کالاهای اساسی، ماموران انتظامی لامرد موفق شدند، یک انبار احتکار برنج و گردو را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از احتکار کالا در انبار مذکور با هماهنگی مرجع قضایی به همراه دادستان و تیمی از بازرسان اداره تعزیرات و اداره صمت به محل اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه در بازرسی از این انبار، مقدار ۵۰ تن برنج و ۵ تن گردو احتکار شده کشف و مالک آن نیز به مرجع قضایی‌ معرفی شد، خاطر نشان کرد: ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان مربوطه، ۱۷۰ میلیاردریال برآورد شده است.

سردار ملک زاده با اشاره به اینکه پلیس با هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه وارد کند به شدت برخورد می‌کند، از شهروندان درخواست نمود: هرگونه اخبار مربوط به قاچاق و احتکار کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.