توزیع گسترده اقلام اساسی برای ثبات بازار در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کشاورز با اشاره به توزیع کالاهای اساسی در بازار فارس در راستای ثبات بازار گفت: تاکنون ۷۰۰ تن برنج، ۷۵۰ تن شکر و ۳۷۰ تن روغن در نقاط مختلف استان توزیع شده که نقش مهمی در تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز خانوارها داشته است.
وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت ثبات بازار دانست و تأکید کرد: روند عرضه کالاهای اساسی متناسب با نیاز مردم ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول افزود: نظارت مستمر بر شبکه توزیع و عرضه کالاها برای جلوگیری از هرگونه تخلف در دستور کار اداره بازرسی جهاد کشاورزی قرار دارد.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: همافزایی و همکاری میان دستگاههای نظارتی و همچنین همراهی کسبه و بازاریان موجب شده تخلفات در بازار به ندرت مشاهده شود و آرامش و ثبات مناسبی در بازار کالاهای اساسی برقرار باشد.
