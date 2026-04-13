  1. استانها
  2. فارس
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

توزیع گسترده اقلام اساسی برای ثبات بازار در فارس

شیراز-مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس، گفت: با هدف ایجاد ثبات در بازار و تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان، طرح توزیع گسترده اقلام اساسی در سطح استان از ابتدای فروردین‌ماه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کشاورز با اشاره به توزیع کالاهای اساسی در بازار فارس در راستای ثبات بازار گفت: تاکنون ۷۰۰ تن برنج، ۷۵۰ تن شکر و ۳۷۰ تن روغن در نقاط مختلف استان توزیع شده که نقش مهمی در تنظیم بازار و پاسخ‌گویی به نیاز خانوارها داشته است.

وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت ثبات بازار دانست و تأکید کرد: روند عرضه کالاهای اساسی متناسب با نیاز مردم ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول افزود: نظارت مستمر بر شبکه توزیع و عرضه کالاها برای جلوگیری از هرگونه تخلف در دستور کار اداره بازرسی جهاد کشاورزی قرار دارد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و همچنین همراهی کسبه و بازاریان موجب شده تخلفات در بازار به ندرت مشاهده شود و آرامش و ثبات مناسبی در بازار کالاهای اساسی برقرار باشد.

کد مطلب 6800145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها