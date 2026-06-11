به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان فارس صبح پنجشبنه به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد و اعضای این کارگروه بر ضرورت تداوم مدیریت و بهینه‌سازی برداشت از منابع آب زیرزمینی و اجرای برنامه‌های کاهش مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، تأکید کردند.

در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، مدیرعامل و معاونان شرکت آب منطقه‌ای و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد ، سیاوش بدری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با تشریح وضعیت منابع آبی فارس گفت: هرچند میزان و پراکنش بارندگی‌ها در سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت شرایط بهتری داشته است، اما این موضوع به معنای خروج استان از وضعیت خشکسالی نیست.

وی افزود: با وجود افزایش حجم ذخایر سدهای استان نسبت به سال گذشته، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف آب همچنان باید با جدیت دنبال شود.

بدری با اشاره به افزایش بارش‌ها در برخی مناطق جنوبی و شرقی فارس اظهار امیدواری کرد که با رعایت الگوی مصرف و مدیریت منابع، شهرستان‌هایی مانند داراب و زرین‌دشت سال مطلوبی را از نظر تأمین آب شرب پشت سر بگذارند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس همچنین از رهاسازی ۱۰۶ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی و تولید برق‌آبی از سد درودزن خبر داد و گفت: با وجود شرایط خاص کشور در یک سال گذشته، به واسطه تلاش‌های جهادی فعالان صنعت آب، هیچ‌گونه قطعی آب در نقاط مختلف استان رخ نداده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت از منابع آب زیرزمینی بیان کرد: سال گذشته یک‌هزار و ۵۴۰ حلقه چاه غیرمجاز در فارس پر و مسلوب‌المنفعه شد و دو هزار و ۸۷۳ دستگاه کنتور هوشمند نیز بر روی چاه‌های مجاز نصب شد.

بدری تأکید کرد: دستیابی به اهداف تعیین‌شده در حوزه مدیریت منابع آب نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، حمایت دستگاه قضایی و همراهی نیروی انتظامی در برخورد با تخلفات است.

در ادامه این نشست، محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، عملکرد دستگاه‌های متولی آب، برق و جهاد کشاورزی را در مدیریت ناترازی و تنش آبی نسبت به سال‌های گذشته مطلوب‌تر ارزیابی کرد.

وی با اشاره به شرایط مناسب‌تر منابع آبی در سال جاری به دلیل بارندگی‌ها، خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف و استفاده بهینه از آب در تمامی بخش‌ها همچنان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

رضایی همچنین بر لزوم اجرای کامل مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی تأکید کرد و گفت: جلوگیری از برداشت‌های مازاد بر پروانه و برخورد قاطع با چاه‌های غیرمجاز از مهم‌ترین اقدامات برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، تشدید برخوردهای قانونی با بهره‌برداران غیرمجاز منابع آب و همچنین مقابله با کشت برنج در مناطق ممنوعه را از اولویت‌های مدیریت منابع آبی استان عنوان کرد.

بر اساس مصوبات این جلسه، همکاری دستگاه‌های اجرایی برای نصب کنتورهای هوشمند، برخورد قانونی با متخلفان کشت برنج در مناطق ممنوعه، تسریع در انسداد چاه‌های غیرمجاز به‌ویژه در محدوده سد درودزن و اطراف دریاچه پریشان مورد تأکید و تصویب اعضای کارگروه قرار گرفت.