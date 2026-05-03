۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

کشف انبار برنج‌های ۲۰۰ میلیاردی قاچاق در خرامه

خرامه- فرمانده انتظامی استان فارس از کشف ۱۰۰ تن برنج قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شهرستان خرامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران پلیس آگاهی خرامه با اقدامات فنی از دپو برنج قاچاق در انباری در یکی از محله های این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مرجعه و در بازرسی از آن مکان موفق شدند ۱۰۰ تن برنج قاچاق که به صورت غیرقانونی دپو شده بود، را کشف کنند.

سردار ملکی با اشاره به اینکه ارزش برنج های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.

