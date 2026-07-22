استعلام پیش از نصب تابلوهای اصناف ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهاجری بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به ضوابط نصب تابلوهای واحدهای صنفی اظهار کرد: در حال حاضر برای نصب تابلو، استعلامی از شهرداری دریافت نمی‌شود و این موضوع بارها از طریق مکاتبات و همچنین در جلسات مختلف مطرح شده است تا پیش از نصب تابلو، استعلام لازم اخذ شود و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.

وی افزود: بر اساس ابلاغ وزارت کشور، ضوابط «منظر شهری» به‌صورت دقیق تدوین شده و در آن ابعاد تابلو، نحوه نصب، میزان برآمدگی از ساختمان، شیوه معرفی واحد صنفی و سایر مشخصات فنی تعیین شده است و هرگونه اقدام خارج از این ضوابط، مغایر مقررات محسوب می‌شود.

شهردار گلپایگان تصریح کرد: در صورت انجام استعلام از شهرداری پیش از نصب تابلو، علاوه بر بررسی ابعاد و مشخصات فنی، نام انتخابی واحد صنفی نیز می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل، متقاضیان هنگام ثبت درخواست از غیرمجاز بودن نام انتخابی خود مطلع نمی‌شوند و پس از صرف هزینه برای تهیه تابلو، با مشکلاتی در روند اخذ مجوز یا تأیید نهایی مواجه می‌شوند.

مهاجری ادامه داد: با اجرای مرحله‌ای ضوابط منظر شهری، شهرداری ناگزیر به ورود جدی‌تر در این حوزه خواهد بود، زیرا ممکن است برخی افراد به دلیل ناآگاهی، تابلوهایی با ابعاد نامتعارف، رنگ‌بندی یا نورپردازی خارج از ضوابط نصب کنند که در نهایت موجب تحمیل هزینه و خسارت به صاحبان واحدهای صنفی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این ناهماهنگی موجب نارضایتی متقاضیان شده و برخی از صاحبان واحدهای صنفی پس از صرف هزینه‌های قابل توجه، ناچار به تغییر نام و اصلاح تابلوهای خود می‌شوند؛ موضوعی که نیازمند تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است.

وی تأکید کرد: هدف از انجام استعلام، راهنمایی متقاضیان و پیشگیری از بروز مشکلات است تا صاحبان مشاغل پیش از صرف هزینه، از ضوابط مربوط به تابلوها و منظر شهری آگاه شوند.