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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۰

حفظ حقوق مردم در ارزیابی املاک یک ضرورت است

حفظ حقوق مردم در ارزیابی املاک یک ضرورت است

شهرکرد- رئیس شورای شهر شهرکرد گفت: در تمامی تصمیمات مرتبط با املاک باید منافع عمومی، حقوق شهروندان و صیانت از سرمایه‌های شهری به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاالله ایزدی در جلسه ۴۲۷ شورای اسلامی شهر، با محکومیت حملات اخیر آمریکای جنایتکار به مناطق مختلف کشور، اظهار داشت: هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، مناطق مسکونی، مراکز درمانی، مدارس، آسایشگاه‌ها و سایر مراکز خدمات‌رسان، اقدامی ددمنشانه، مغایر با تمامی اصول انسانی و حقوق بین‌الملل و نشانه آشکار بی‌ اعتنایی به جان و امنیت مردم بی‌گناه است.

وی با اشاره به خسارات واردشده به مناطق جنوبی کشور، افزود: حمله به تأسیسات و زیرساخت‌هایی که مستقیماً با زندگی، سلامت، رفاه و آسایش مردم ارتباط دارد، اقدامی محکوم و غیرقابل توجیه است و چنین رفتارهایی هرگز خللی در اراده و همبستگی ملت شریف ایران ایجاد نخواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد ضمن محکومیت این اقدامات ضد انسانی، تأکید کرد: ملت ایران همواره در برابر تهدیدها و فشارها با وحدت، همدلی و ایستادگی از عزت، استقلال،هویت دینی و ملی و نیز تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و برای سربلندی و موفقیت رزمندگان و مدافعان میهن اسلامی آرزوی توفیق و پیروزی داریم.

ایزدی در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت و دقت در ارزیابی‌های ملکی، اظهار داشت: در تمامی تصمیمات مرتبط با املاک باید منافع عمومی، حقوق شهروندان و صیانت از سرمایه‌های شهری به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: کارشناسی‌ها باید بر مبنای واقعیت‌های موجود، شرایط روز بازار و نگاه تخصصی وفنی انجام شود تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از هرگونه آسیب به منافع عمومی و بیت‌المال نیز پیشگیری شود.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت شهری باید همواره بر پایه قانون‌مداری، عدالت، توزیع متوازن خدمات، حفظ حقوق شهروندان و اتخاذ تصمیمات کارشناسی‌شده باشد تا اعتماد عمومی تقویت و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم فراهم شود.

کد مطلب 6896598

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