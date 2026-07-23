تاکید کمیسیون امنیت ملی مجلس بر آمادگی دفاعی و حمایت از نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسه این کمیسیون با اعضای شورای تأمین استان هرمزگان خبر داد.

وی گفت: در جلسه رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با استاندار و اعضای شورای تأمین استان هرمزگان، هر یک از اعضا گزارش تفصیلی از میزان آمادگی کامل دفاعی در خطه ساحلی خلیج فارس ارائه کرده و بر مقابله همه‌جانبه با هرگونه تحرک احتمالی دشمن متجاوز تأکید کردند.

وی افزود: در این جلسه، آشوری، استاندار هرمزگان، گزارشی از همراهی کامل مردم و نیروهای مسلح این استان در دفاع مقدس کنونی ارائه کرد و بر همراهی و پایمردی مردم خونگرم هرمزگان در دفاع همه‌جانبه از این خاک و دریای مقدس تأکید کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در این جلسه اعلام کرد مردم جنوب کشورمان همواره در خط مقدم دفاع از ایران پیشتاز بوده‌اند و مردم دیگر نقاط کشورمان نیز خود را جان‌فدای جنوب می‌دانند.

قشقاوی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفت مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا در جهت رفع نیازهای دفاعی رزمندگان و نیروهای مسلح دلیر ما، با حداکثر توان تصمیمات لازم را برای ارتقای توان مالی و تدارکاتی و همچنین سطح معیشتی آنان اتخاذ و پیگیری کند.