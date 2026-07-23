۴۴۰ موکب استان تهران برای اربعین مجوز فعالیت گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمال سادات از آمادگی این استان برای آغاز خدمات‌رسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: اسکان و پذیرایی از زائران در نجف اشرف از روز جمعه آغاز خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی مأموریت یافته‌اند هماهنگی‌های لازم را برای ارائه خدمات انجام دهند.

وی در نشست ستاد اربعین استان با اشاره به روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها اظهار کرد: تاکنون ۸۰۰ موکب در سامانه مربوط ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان، ۴۴۰ موکب مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

به گفته او، ۳۸۰ موکب از این تعداد در عراق مستقر خواهند شد و سایر مواکب در مرزهای داخل کشور به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

او افزود: پرونده موکب‌هایی که ثبت‌نام آن‌ها با تأخیر انجام شده، همچنان در حال بررسی است و پس از طی مراحل اداری، درباره صدور مجوز آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

سادات همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل گفت تمهیدات لازم در بخش‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای پیش‌بینی شده است و از زائران خواست تنها پس از تهیه بلیت به فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری مراجعه کنند تا از ازدحام و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

به گفته جانشین رئیس ستاد اربعین استان تهران، برای تسهیل فعالیت موکب‌ها نیز مقرر شده است نمایندگان دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر در گمرک غرب تهران حضور داشته باشند تا روند ترخیص تجهیزات و انجام امور اجرایی با سرعت بیشتری انجام شود.

او همچنین از آماده‌سازی زیرساخت‌های خدماتی از جمله تأمین آب، برق، سوخت و امکانات بهداشتی در محل استقرار زائران در نجف اشرف خبر داد و بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای ارائه خدمات تأکید کرد.

این اظهارات در نشست ستاد اربعین استان تهران با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان کمیته‌های تخصصی مطرح شد؛ نشستی که در پایان آن بر تکمیل برنامه‌های اجرایی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تأکید شد.