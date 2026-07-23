سالن ۶ هزار نفری کرج پس از ۱۵ سال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این سفر، صبح امروز سالن ۶ هزار نفری انقلاب کرج، دو خانه جوان، سالن همایش اداره کل ورزش و جوانان، دو زمین چمن فوتبال و ساختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد به بهره‌برداری رسید.

افتتاح بزرگ‌ترین پروژه ورزشی البرز

مهم‌ترین طرح افتتاح‌شده در این سفر، سالن ۶ هزار نفری انقلاب کرج بود که پس از حدود ۱۵ سال از آغاز عملیات اجرایی به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه ورزشی استان البرز، ظرفیت میزبانی رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کرده و در افزایش سرانه فضاهای ورزشی استان نقش مؤثری خواهد داشت.

توسعه زیرساخت‌های جوانان

در ادامه برنامه‌های سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور، خانه جوان کرج و خانه جوان فردیس نیز افتتاح شد.

این دو مجموعه با برخورداری از سالن آمفی‌تئاتر، کارگاه‌های آموزشی و فضاهای فرهنگی، زمینه ارائه خدمات آموزشی، اجتماعی و فرهنگی به جوانان را فراهم می‌کنند.

بهره‌برداری از طرح‌های ورزشی و اداری

همچنین سالن همایش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، زمین چمن فوتبال شریعتی کرج، زمین چمن فوتبال اشتهارد و ساختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد نیز همزمان با حضور قائم‌پناه به بهره‌برداری رسید.

بر اساس اعلام مسئولان، برای اجرای این شش پروژه در مجموع حدود ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و افتتاح آنها گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی، فرهنگی و خدماتی استان البرز به شمار می‌رود.