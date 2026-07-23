قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا در ایران امروز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی فعالیت خود را دنبال کرد که قیمت‌ها همچنان در سطوح بالای تاریخی قرار دارند. داده‌های منتشرشده از معاملات بازار نشان می‌دهد رشد قیمت اونس جهانی طلا در کنار عوامل داخلی، همچنان از مهم‌ترین محرک‌های بازار طلا و سکه محسوب می‌شوند.

بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، قیمت اونس جهانی طلا به ۴۰۹۲ دلار رسیده است. همزمان مظنه تهران با ثبت رقم ۸۱ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، یکی از بالاترین سطوح قیمتی خود را تجربه می‌کند.

در بازار طلای خام، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۲۵ میلیون و ۴۹ هزار تومان رسید.

این ارقام نشان می‌دهد بازار طلا همچنان تحت تاثیر تقاضای سرمایه‌ای و نگرانی‌ها نسبت به حفظ ارزش دارایی‌ها قرار دارد.

در بخش سکه نیز روند افزایشی قیمت‌ها ادامه پیدا کرده است. سکه طرح جدید با قیمت ۱۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد و در فاصله کمی از مرز مهم ۱۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.

سکه طرح قدیم نیز با نرخ ۱۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش شد.

نیم سکه با قیمت ۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه با نرخ ۵۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه گرمی با قیمت ۲۸ میلیون تومان در معاملات امروز ثبت شدند.

کارشناسان بازار طلا معتقدند در شرایط فعلی، علاوه بر قیمت جهانی طلا، نرخ ارز در بازار داخلی نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر قیمت‌ها دارد. افزایش اونس جهانی در ماه‌های اخیر باعث شده بازار داخلی نیز در سطوح بالاتری قرار بگیرد، هرچند معامله‌گران همچنان به تحولات بازار ارز و سیاست‌های اقتصادی چشم دوخته‌اند.

با توجه به فاصله محدود قیمت سکه طرح جدید تا کانال ۱۹۰ میلیون تومان، رفتار بازار در روزهای آینده می‌تواند برای فعالان بازار اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. در صورت تداوم رشد اونس جهانی یا افزایش نرخ ارز، احتمال ورود برخی قطعات سکه به کانال‌های جدید قیمتی وجود خواهد داشت؛ اما کاهش تقاضا یا اصلاح قیمت‌ها در بازارهای جهانی می‌تواند زمینه تعدیل نرخ‌ها را فراهم کند.