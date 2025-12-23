به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در تهران امروز شاهد ثبت رکوردهای تازه قیمتی بود؛ روندی که در ادامه رشد قیمت‌ها از ابتدای هفته، بار دیگر نگاه معامله‌گران و فعالان بازار را به سمت عوامل بیرونی و درونی اثرگذار بر این بازار معطوف کرده است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت سکه تمام بهار آزادی با تداوم مسیر صعودی خود به ۱۴۶ میلیون تومان رسید و در محدوده‌ای معامله شد که تاکنون سابقه نداشته است.

همزمان، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز وارد کانال ۱۴ میلیون تومان شد و در زمان تنظیم این گزارش با قیمت ۱۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار طلای خام نیز هر مثقال طلای آبشده با نرخ ۶۱ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان دادوستد شد؛ رقمی که از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی در این بازار حکایت دارد.

فعالان بازار طلا، افزایش همزمان قیمت‌ها را ناشی از دو متغیر اصلی می‌دانند؛ نخست رشد کم‌سابقه بهای اونس جهانی طلا که با عبور از سطوح قبلی به محدوده ۴۴۸۷ دلار رسیده و دوم، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تهران که امروز در کانال ۱۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان داشته است.

ترکیب این دو عامل، فشار افزایشی قابل‌توجهی بر بازار داخلی طلا و سکه وارد کرده و موجب شده قیمت‌ها در تمامی قطعات سکه و عیارهای مختلف طلا روندی صعودی به خود بگیرد.

به گفته معامله‌گران، رشد اونس جهانی طلا بیش از هر چیز تحت تأثیر افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی در سطح بین‌المللی و تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن بوده است؛ عاملی که در کنار تحولات بازار ارز داخلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری موج جدید افزایش قیمت‌ها ایفا کرده است.

در بازار تهران نیز بالا ماندن نرخ دلار، انتظارات تورمی را تقویت کرده و باعث شده تقاضای سرمایه‌ای برای طلا و سکه همچنان در سطح بالایی باقی بماند.

در عین حال، برخی فعالان بازار معتقدند حباب سکه در روزهای اخیر بار دیگر تقویت شده و فاصله قیمت بازاری سکه با ارزش ذاتی آن افزایش یافته است؛ موضوعی که در صورت تغییر روند دلار یا اصلاح قیمت اونس جهانی، می‌تواند ریسک نوسان‌های اصلاحی را برای خریداران کوتاه‌مدت افزایش دهد.

با این حال، آنچه امروز در بازار طلا و سکه به‌وضوح دیده می‌شود، تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالای جدید و ثبت رکوردهایی است که از تداوم فضای انتظاری و حساسیت بالای بازار نسبت به تحولات ارزی و بین‌المللی حکایت دارد؛ فضایی که همچنان شکننده بوده و به‌شدت وابسته به سیگنال‌های سیاسی و اقتصادی ارزیابی می‌شود.