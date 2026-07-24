توهم تسلط بر تنگه هرمز و جزایر ایران، خیالی باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه بهاباد، به تحلیل تحولات منطقهای پرداخت و با اشاره به استقرار ادوات نظامی دشمن در منطقه اظهار داشت: دشمن هنوز در این توهم است که میتواند بر جزایر جنوبی ما مسلط شده یا تنگه هرمز را کنترل کند. اینها خیالات باطلی است که در سر میپرورانند.
وی با تأکید بر قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: قدرت بازدارندگی کشور ما به حدی است که پاسخهای ما فراتر از تصور دشمنان و بسیار کوبندهتر از حملات آنهاست و این روند به فضل الهی ادامه خواهد داشت. هر کشوری که از خاکش تعرضی به ملت ایران صورت بگیرد، قطعاً پاسخ آن را دریافت خواهد کرد.
امام جمعه بهاباد در ادامه خطاب به کشورهای منطقه که میزبان نیروهای فرامنطقهای هستند، هشدار داد: این معاملهای خسارتبار برای شماست. از جانب آمریکا چیزی جز فلاکت، ویرانی و بدبختی برای کشورتان نصیبتان نخواهد شد.
حجتالاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از خطبهها به تبیین مفهوم «اتحاد مقدس» پرداخت و با رد این برداشت که وحدت به معنای سکوت در برابر اشتباهات است، گفت: رهبر معظم انقلاب بارها فرمودهاند که انتقاد باید دلسوزانه، خیرخواهانه و بهدور از گناه، ظلم و توهین باشد. انتقادی که آلوده به توهین یا معصیت باشد و انسجام درونی ملت را خدشهدار کند، خطاست.
وی هدف دشمن را ایجاد شکاف میان مردم و نظام از طریق بزرگنمایی ضعفهای معیشتی و عملیات روانی دانست و تأکید کرد: دشمن به دنبال تغییر محاسبات راهبردی کشور و عقبنشینی ما از اصول مقاومت و دستاوردهای علمی و دفاعی است، اما باید بداند که تا امروز به هیچیک از اهداف خود نرسیده است.
خطیب جمعه بهاباد در فراز دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «اگر در این مملکت بخواهیم برکتی را نام ببریم، اقامه نمازهای جمعه بالاترین برکت است»، وظیفه دستاندرکاران این پایگاه عبادی-سیاسی را پر کردن شکاف نسلی دانست و گفت: اختصاص دادن هشت یا ده دقیقه از وقت نماز جمعه به نسل جدید برای اجرای سرود و فعالیتهای فرهنگی، سرمایهگذاری برای مانوس کردن آنها با این فضای معنوی است.
وی از ستادهای برگزاری نماز جمعه خواست با روی باز از برنامههای جوانان استقبال کرده و از ظرفیت آنها در جهت اعتلای این فریضه الهی بیشترین بهرهبرداری را داشته باشند.
امام جمعه بهاباد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی، از مسئولین خواست در مدیریت قطعیهای برق، فشارها به قشرهای آسیبپذیر را مضاعف نکنند.
وی همچنین با طرح یک تذکر شرعی و اخلاقی خاطرنشان کرد: استفاده از آب شرب برای مصارف غیرضروری مانند آبیاری درختان و فضای سبز شخصی، بههیچوجه شایسته نیست. آبی که با مشقت برای شرب تهیه میشود، نباید در این مسیرها هدر برود و لازم است شهروندان در شهر و روستا نسبت به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.
نظر شما