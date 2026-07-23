به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تقویت زیرساخت های ایمنی و نوسازی ناوگان خدمات شهری، با پیگیریهای مستمر شهرداری و شورای اسلامی شهر رودبار، قرارداد خرید یک دستگاه خودروی آتشنشانی فولآپشن نهایی شد.
در جلسهای که ظهر پنجشنبه که با حضور امیر کاظمی (شهردار رودبار) و محمد صادقی (رئیس شورای اسلامی شهر) در محل شرکت بونیز برگزار شد، مراحل اداری و مالی این خرید ارزشمند تکمیل گردید تا این خودرو در چند روز دیگر به چرخه خدمترسانی به شهروندان عزیز رودباری افزوده شود.
شهردار رودبار با بیان اینکه با همت شورای اسلامی این دوره، تمامی ناوگان شهرداری در حال بهروزرسانی است، افزود: خوشبختانه با پیگیریهای صورتگرفته، علاوه بر نوسازیهای اخیر، یک دستگاه خودروی آتشنشانی به ناوگان ما اضافه شد و طبق قرارداد امروز، یک دستگاه خودروی دیگر نیز در آینده نزدیک جهت خدمترسانی بهتر و افزایش ضریب ایمنی شهر به ناوگان آتشنشانی اضافه خواهد شد.
همچنین محمد صادقی، رئیس شورای اسلامی شهر رودبار، در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت ارتقای شاخصهای ایمنی در شهر بیان کرد: تجهیز ناوگان آتشنشانی یکی از اولویتهای اصلی شورای اسلامی شهر بوده است. حمایت از مجموعه شهرداری برای تأمین تجهیزات مدرن و استاندارد، تعهد ما به مردم عزیز رودبار است و خوشحالیم که با همکاری شهردار محترم، گامهای عملی و موثری در مسیر حفظ جان و مال شهروندان برداشتهایم.
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