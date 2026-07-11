نوسازی ناوگان خدمات شهری با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در رودبار

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نوسازی زیرساختهای شهری اولویت مدیریت شهری است، اظهار کرد: با هدف افزایش توان عملیاتی شهرداری و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد شهروندان، ۱۳ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین خریداری و به ناوگان خدمات شهری اضافه شد.
وی با قدردانی از حمایتهای شورای اسلامی شهر رودبار در تصویب این پروژه، افزود: برای تأمین و نوسازی این تجهیزات بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
شهردار رودبار به جزئیات ماشینآلات جدید اشاره کرد و گفت: این تجهیزات شامل بیل بکو، سه دستگاه نیسان کمپرسی، ماشین زاگرس، سمند سواری، ماشین آتشنشانی، کامیون کمپرسی امپاور، کامیونت زباله با اتاق مکانیزه، ون حمل متوفی و سایر تجهیزات مورد نیاز است که به چرخه خدماترسانی وارد شدهاند.
کاظمی با بیان اینکه بهروزرسانی تجهیزات مستقیماً بر سرعت و کیفیت خدمات شهری اثرگذار است، تأکید کرد: هرچقدر ماشینآلات شهرداری بهینهتر و بهروزتر باشند، شاهد تسهیل در رفع مشکلات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این نوسازی پایان برنامههای مدیریت شهری نیست؛ بلکه با تدابیر اتخاذ شده و حمایتهای شورای اسلامی شهر، خرید و جذب ماشینآلات جدید دیگر نیز در دستور کار قرار دارد تا ناوگان شهرداری رودبار برای سالهای آتی کاملاً تجهیز و کارآمد بماند.
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