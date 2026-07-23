به گزارش خبرنگار مهر، صد و چهل و پنجمین موج از اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در قالب هفته بیست و یکم این مراسم، شامگاه پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ آغاز میشود و مسیر برگزاری آن از چهارراه شهید مطهری (جوانشیر) به سمت میدان غدیر خواهد بود.
برگزارکنندگان این مراسم با دعوت از مردم برای حضور گسترده در این اجتماع، بر استمرار حمایت مردمی از آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از ایران اسلامی تأکید کردهاند.
شعار محوری صد و چهل و پنجمین موج اجتماع «نحن المنتقمون» نیز «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم» اعلام شده است.
اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» طی هفتههای اخیر به صورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و هر هفته با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، برنامههای فرهنگی، حماسی و انقلابی در آن اجرا میشود.
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